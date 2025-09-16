La cala imposible del Tangó de Xàbia

La cala imposible. Desde el mar, sorprende que los bañistas se metan debajo de un acantilado, el de la cala del Tangó de Xàbia, que está roto y sufre una fuerte erosión. No es solo que exista una gran piedra que pende de forma precaria de la deteriorada red de metal que hace años se colocó para ceñir el cortado y frenar los desprendimientos. Todo el acantilado, observado desde cierta distancia, se ve muy fracturado e inestable. Los bañistas no tienen esta perspectiva y quizá piensen que esta cala es absolutamente segura. Desde la orilla, eso sí, se ve claramente que las redes de metal están hechas jirones.

La cala mínima que está metida en el acantilado / Levante-EMV

La cala del Tangó o del Pope tienen historia. El nombre del Pope se le quedó dado que aquí se zambullía tanto en verano como en invierno un sacerdote ortodoxo de luengas barbas que escapó de Rusia cuando estalló la revolución bolchevique. Mientras, Tangó alude a la antigua plataforma de náufragos que se construyó un poco más al norte (en el Morro de la Creueta) en 1899.

Lo que era la antigua cala, la que estaba delante del restaurante, desapareció totalmente hace un par de años cuando la conselleria decidió "consolidar" este litoral con grandes piedras de escollera. Sobre ese frente de piedras han pasado este verano decenas de bañistas que han redescubierto las otras calas (pequeños recodos con grava). En este litoral quedan los vestigios de barandillas y escalones rotos. Hace 20 años si se podía acceder a una costa que sufre regresión y desprendimientos.