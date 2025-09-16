La madre arrollada en Calp por un coche al que le falló el freno de mano evoluciona bien

La madre de 37 años arrollada en Calp por un coche al que le falló el freno de mano evoluciona bien. Lo han confirmado esta mañana fuentes del hospital de Dénia, donde la mujer continúa ingresada en la UCI. Su pronóstico sigue siendo reservado. No obstante, la evolución en las últimas horas ha sido positiva y estaría fuera de peligro. Sufrió graves heridas en una pierna (desde el hospital han insistido en que no sufrió una amputación) al arrollarla a ella y a su hija de 20 días, a la que llevaba en el carrito de bebé, un vehículo que estaba aparcado arriba de una calle de gran pendiente de la partida calpina de la Empedrola II, vehículo que sufrió algún problema mecánico o al que le falló el freno de mano y que empezó a rodar calle abajo y a coger gran velocidad. La pequeña falleció en el hospital.

El atropello lo presenciaron el padre y otro niño de 5 años. Ocurrió poco antes de las 20 horas. Fue una absoluta fatalidad. La familia había acudido a casa de la madre de la mujer de 37 años y abuela de los niños. Salieron a pasear por un lugar por el que no suele hacerlo y por el que, de hecho, no es habitual que nadie salga a caminar. La familia es muy querida en Calp, un pueblo que está conmocionado por la tragedia.