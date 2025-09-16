La madre arrollada en Calp por un coche al que le falló el freno de mano evoluciona bien
La mujer continúa en la UCI y su pronóstico sigue siendo reservado
La madre de 37 años arrollada en Calp por un coche al que le falló el freno de mano evoluciona bien. Lo han confirmado esta mañana fuentes del hospital de Dénia, donde la mujer continúa ingresada en la UCI. Su pronóstico sigue siendo reservado. No obstante, la evolución en las últimas horas ha sido positiva y estaría fuera de peligro. Sufrió graves heridas en una pierna (desde el hospital han insistido en que no sufrió una amputación) al arrollarla a ella y a su hija de 20 días, a la que llevaba en el carrito de bebé, un vehículo que estaba aparcado arriba de una calle de gran pendiente de la partida calpina de la Empedrola II, vehículo que sufrió algún problema mecánico o al que le falló el freno de mano y que empezó a rodar calle abajo y a coger gran velocidad. La pequeña falleció en el hospital.
El atropello lo presenciaron el padre y otro niño de 5 años. Ocurrió poco antes de las 20 horas. Fue una absoluta fatalidad. La familia había acudido a casa de la madre de la mujer de 37 años y abuela de los niños. Salieron a pasear por un lugar por el que no suele hacerlo y por el que, de hecho, no es habitual que nadie salga a caminar. La familia es muy querida en Calp, un pueblo que está conmocionado por la tragedia.
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia