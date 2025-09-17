El Consell privatiza 6.000 m2 de playa junto al puerto de Dénia y dará una concesión de 30 años para un negocio de ocio y restaurante

Hay negocio en el puerto de Dénia. Que se construyera el centro de FP "Gent de Mar" (ciclos formativos relacionados con los oficios pesqueros y marítimos) no tenía encaje. El gobierno local (PSPV y Compromís) y el Govern del Botànic remaron para que ese proyecto saliera adelante, pero el Consell del PP y la comisionada del puerto y líder popular en Dénia, Pepa Font, se oponían a que se ubicara en el puerto. Sin embargo, los proyectos privados, los de concesiones de las que el Consell saca buen rédito, sí tienen vía libre. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado hoy el anuncio de la licitación de la construcción y explotación de un negocio de ocio y hostelería en la zona portuaria del Raset, en concreto en el tramo de playa conocido como Tamarindos. La concesión, que es por 30 años, abraza 6.000 metros cuadrados que se sitúan entre la Punta del Raset y Marina El Portet. En ese terreno hay dunas y vegetación, en concreto tarajes (Tamarix africana), un arbusto de gran porte que arraiga en arenales y suelos salinos.

Colapso de coches en la salida del puerto y junto a los tarajes del tramo de playa donde se construirá un centro de ocio y hostelería / A. P. F.

El gobierno local ha denunciado que la Dirección General de Puertos (depende de la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio) "vende a trozos y al mejor postor el dominio público" de la zona portuaria de Dénia. Lamenta que solo persiga "hacer caja".

La licitación pone como precio de salida un canon de 30.000 euros anuales. El equipo de gobierno no sabía nada de esta licitación. Se ha llevado la sorpresa de verla publicada esta mañana en el DOGV. Advierte de que un proyecto de esta dimensión y que se desarrolla en la fachada marítima y en dominio público "condiciona el futuro económico de la ciudad e hipoteca el paisaje". La comisionada de la Generalitat en el puerto, Pepa Font, que es concejala del PP, no ha avisado al ayuntamiento de la privatización de este trozo público de playa.

"Cada vez que la conselleria mueve ficha en Dénia es para confirmarnos que entiende la gestión del puerto como un negocio privado de espaldas a la ciudad", asegura el gobierno local.

Los planos del tramo de playa que se saca a concesión / Levante-EMV

Estos proyectos privados tienen vía libre mientras que las reivindicaciones del ayuntamiento chocan con un muro. Los responsables municipales han recordado que el consistorio sigue pagando el mantenimiento del alumbrado y la jardinería del puerto (salen por 40.000 y 70.000 euros al año) y la concesión del Museu de la Mar (13.000 euros anuales). Y no hay forma de que la conselleria acepte demandas históricas como la de crear una zona pública y un varadero para las actividades náuticas, la firma de un convenio entre el ayuntamiento y Puertos que regule los gastos de cada administración y la convocatoria del Espai Port-Ciutat, que es el mecanismo de participación de Dénia en la toma de decisiones en la dársena.

La reivindicación del ese Espai Port-Ciutat era la cuestión central que el gobierno local iba a abordar en una reunión que tenía concertada esta semana con el director general de Puertos. La reunión se ha pospuesto.

Privatizar y sacar provecho

Y, claro, chirría que el centro de formación profesional "Gent de Mar" encalle y que, en cambio, un centro de ocio y hostelería sí haga camino. "Se apresuraron en desmantelar el proyecto del instituto", decisión que, subrayan PSPV y Compromís, perjudica a los jóvenes que quieren especializarse en perfiles profesionales que demandan las empresa ubicadas en el puerto. "Pero para más locales de ocio y hostelería en primerísima línea de playa y en una zona claramente sobreexplotada por este este sector, siempre hay espacio, claro que sí", denuncia el equipo de gobierno, que infiere que la explicación es que "un instituto no da dinero" y que la conselleria lo que quiere es privatizar y sacar partido del puerto de Dénia.