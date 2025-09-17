Miles de vecinos de Xàbia reciben la notificación de que debían pagar la basura cuando ya la habían abonado

Todo el esfuerzo que hizo el Ayuntamiento de Xàbia para subir lo mínimo el recibo de la basura (el "basurazo" o "tasazo" sí se ha dejado notar con fuerza en otros pueblos) se ha ido un poco a... la basura. Sí, ha quedado un tanto empañado. El 1 de julio ya ocurrió un "pequeño" maremágnum. El consistorio cargó antes de enviar la notificación correspondiente el recibo a 20.224 vecinos que lo tienen domiciliado en el banco. Le tocó devolver el dinero. Además, no había aplicado la bonificación del 1 % que corresponde a estos contribuyentes por domiciliar los pagos. Un lío. La alcaldesa, Rosa Cardona, y la concejala de Hacienda, Teresa Legay, ambas del PP, pidieron disculpas y anunciaron que habían dado orden al banco de devolver el dinero. El ayuntamiento corrigió la pifia.

Pero ahora vuelve el lío. El PSOE ha denunciado el "caos" en la gestión de los recibos de la basura. Asegura que miles de vecinos han recibido cargas confusas y fuera de plazo. Algunos han sufrido recargos económicos (la confusión les ha llevado a pagar con retraso). Eso sí, el ayuntamiento está devolviendo el dinero de los recargos. Los socialistas también advierten de que "la pésima gestión" realizada por la concejalía del Área Económica, que dirige Teresa Legay, ha sobrecargado de trabajo al departamento y ha desatado "un río de protestas".

"Miles de abonados se han encontrado con la desagradable sorpresa de recibir una carta del ayuntamiento en la que se les informaba de pagos... que ya habían realizado", denuncia el PSOE. La notificación les ha llegado cuando los contribuyentes ya habían pagado. "Muchos vecinos que creían que se les reclamaban cantidades ya satisfechas han tenido que perder el tiempo yendo al ayuntamiento para que les explicaran la situación". La notificación les ha llegado a algunos vecinos hasta diez días después de que acabara su validez, el 5 de septiembre.

Y otros vecinos confundieron el plazo de validez de la notificación con el pago del tributo, que finalizaba antes. Es una interpretación errónea del todo comprensible. A estos contribuyentes se les aplicó un recargo injusto. Han reclamado. El ayuntamiento asume su error y se lo retira.

"Caos, molestias y mala imagen"

El portavoz socialista, José Chulvi, ha recordado que pidieron que se habilitara un apartado en la web municipal para que cada vecino pudiera comprobar cómo quedaba su nuevo recibo de basura y el cambio de criterio de las bonificaciones. "No nos hicieron caso. El resultado es este caos, las molestias a miles de usuarios y la lamentable imagen que ha dado el ayuntamiento".

Así las cosas, el esfuerzo de mitigar al máximo la subida del recibo (al menos no se pagan barbaridades) ha quedado un tanto enturbiado por el desbarajuste en las notificaciones y el lío que se le ha armado a miles de vecinos que no entendían nada y que han tenido que acudir a reclamar.