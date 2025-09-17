El nombre es memoria: Calp llora a la pequeña Sofía

El nombre es memoria. Sofía. Así se llamaba la pequeña de Calp de 26 días que murió tras arrollarla a ella y a su madre un coche que estaba aparcado y el que le falló el freno de mano el pasado domingo. El municipio está roto de dolor y desgarrado también por la muerte de otra niña de 4 años que se precipitó desde un quinto piso. Son dos golpes durísimos. Hoy se cumple el segundo día de luto de los tres decretados por el ayuntamiento.

Mientras, la madre de Sofía, de 37 años, que resultó gravemente herida, evoluciona bien. Desde el hospital de Dénia precisan que su pronóstico sigue siendo reservado. No obstante, este diario ha podido saber que los médicos podrían decidir que saliera a la largo del día de hoy o mañana de la UCI y que pasara a planta. La han operado de la fractura de tibia. También tiene varias costillas rotas y lesiones en la cadera. El impacto le causó un pequeño coágulo en la cabeza. Sigue en observación, pero, en principio, también está evolucionando favorablemente. No tiene dañado ningún órgano vital.

El padre y el otro hijo, un niño de 4 años, vivieron momentos de gran angustia y desesperación cuando el coche arrolló a la madre y la pequeña (los cuatro estaban paseando por la calle de gran pendiente de la urbanización Empedrola II). Los primeros vecinos que acudieron al accidente han explicado que el padre corrió a socorrer a la madre y que la vio tirada en el suelo y sin sentido y que, a continuación, se fue a coger a la niña, que había salido despedida del carrito de bebé. La pequeña respiraba. La tuvo en brazos. Se la dejó un momento a un joven vecino mientras él volvía a auxiliar a la madre. La Policía Local y las ambulancias (de Cruz Roja, de SVB con un médico de primaria y del SAMU) llegaron rápidamente. Los agentes y sanitarios, quienes han asistido a muchísimas urgencias, también estaban perplejos por la concatenación de fatalidades. La familia había salido a pasear por una calle de gran pendiente alejada del centro urbano de Calp por la que nunca solía caminar. Iban por la acera. Al ver bajar el coche confiaban en que llevaba conductor y seguiría por la calzada. Además, el coche estaba aparcado y correctamente inmovilizado (las cámaras captaron que empezó a moverse cinco minutos después de que quedara estacionado) y, por un fallo mecánico que se está investigando, se deslizó y cogió velocidad pendiente abajo.

En el lugar del atropello, los vecinos han colocado flores "en memoria de una niña de 20 días". La niña se llamaba (se llama, ya que el recuerdo es indeleble) Sofía.