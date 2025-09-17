La oposición de Benitatxell fuerza un pleno para pedir la dimisión del alcalde y dos concejales

La moción de censura que en 2018 hizo alcalde a Miguel Ángel García en el Poble Nou de Benitatxell y que, pasado el tiempo, ha permitido dar estabilidad a un ayuntamiento que en aquellos años era un volcán, todavía colea. Tres concejales de Red, partido que está en la oposición, han forzado un pleno extraordinario con un único punto: pedir la dimisión del alcalde, el citado Miguel Ángel García, y los concejales Jorge Pascual y Maite Roldán, los tres de Més Benitatxell. Los firmantes de la convocatoria del pleno (Vicente Rocher, Cristina Roselló y Francisco Javier Diego) consideran que el alcalde y los tres ediles deben dimitir por haber firmado una moción de censura con una concejala, Nieves García, que estaba pendiente de juicio por falsedad documental y que ahora está condenada a dos años, tres meses y un día de prisión. Nieves García no formó parte del equipo de gobierno que salió de aquella moción de censura que apartó de la alcaldía a Josep Femenia. Los concejales de Red reprochan a Miguel Ángel García que el ayuntamiento retirara su personación como acusación particular en el caso de la falsificación de la firma del entonces secretario municipal.

Tras la moción de censura, llegaron los juicios a Nieves García. El gobierno local esgrimirá que existe la presunción de inocencia y que, cuando se votó el cambio de alcalde, esta concejala no estaba condenada. En 2021, la Audiencia de Alicante consideró que la procesada sí era responsable de un delito continuado de falsedad en documento oficial. Le impuso una pena de dos años, tres meses y un día de prisión. El representante legal del ayuntamiento había retirado la acusación particular. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación que presentó Nieves García. El Consejo de Ministros le denegó el pasado 24 de julio el indulto. Eso significaba que la exconcejala del PP debía ingresar voluntariamente en prisión.

La oposición de Red cuestiona los motivos que argumentó el ayuntamiento para retirar la personación en el caso de falsedad documental. El abogado municipal consideró que no había pruebas fehacientes y que no se había producido un prejuicio al consistorio. Los firmantes de la petición del pleno extraordinario consideran que hay que debatir a fondo en una sesión plenaria monográfica lo que ha significado que una exconcejala que hace 7 años apoyó una moción de censura esté condenada y tenga que entrar en prisión por un delito que cometió cuando en una anterior legislatura tenía responsabilidades de gobierno.