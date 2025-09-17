Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xàbia se llena de tradición y música con el festival Tradidanses

La actuación de Jonatan Penalba será el plato fuerte del festival, que se celebra del 16 al 21 de septiembre

Actuación del Grup de Danses Portitxol de Xàbia

Actuación del Grup de Danses Portitxol de Xàbia / A. P. F.

Teresa Andreu

Xàbia

El Festival Tradidanses, organizado por el Grup de Danses Portitxol y el Ayuntamiento de Xàbia, presenta este año una programación que inundará el centro histórico de música, canto y bailes tradicionales.

En esta edición, Tradidanses apuesta por una propuesta cultural que une tradición y nuevas sonoridades, con conciertos, muestras y talleres didácticos que ponen en valor el patrimonio inmaterial valenciano y dan voz a músicos y cantadores que mantienen vivo este legado.

El sábado 20 de septiembre será la jornada grande del festival con dos propuestas destacadas. La noche comenzará en la Plaça de Baix, a las 21:30 horas, con una velada itinerante de albaes al estilo de la Costera, de la mano de Manu Chàfer “el Gallo”, Toni Guzman, Llorenç “Punxa” y la Colla Portitxol, que harán resonar en Xàbia esta expresión tan arraigada en la cultura valenciana. Tras las albaes, a las 22:30 horas en la Plaça de l’Església, tendrá lugar el concierto de Jonatan Penalba que presentará un repertorio donde las tonadas tradicionales se entrelazan con una mirada renovadora y comprometida, recogidas en su segundo disco Reversions.

Jonatan Penalba

Jonatan Penalba / Levante-EMV

La clausura del festival será el domingo 21 de septiembre en la Sala Polivalente, con el taller “Les jotes i fandangos d’Ibi”, impartido por Carlos Asensio. Una sesión participativa que permitirá acercarse a la riqueza del repertorio popular de Ibi y aprender, de manera práctica, sus pasos, características y melodías.

A lo largo de los años, Tradidanses se ha consolidado como un encuentro de referencia que combina espectáculo y formación, con el objetivo de difundir y revitalizar la música y los bailes tradicionales valencianos.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Xàbia, Mavi Pérez, ha destacado “el esfuerzo y la constancia del Grup Portitxol para mantener viva esta propuesta cultural, que ya es un referente dentro y fuera del municipio”. Según ha explicado, “Tradidanses es mucho más que un festival: es un espacio de transmisión, de convivencia y de puesta en valor de un patrimonio colectivo que forma parte de nuestra identidad como pueblo”.

El Grup Portitxol de Xàbia mantiene viva esta labor durante todo el año, participando en la práctica totalidad de las festividades del municipio e impulsando sus escuelas de bandurria y laúd, dolçaina y tabalet, y danzas tradicionales, que en estos momentos tienen abierta la matrícula.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
  2. ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
  3. Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
  4. Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
  5. Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
  6. La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
  7. Carta a Calpe
  8. Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia

Xàbia se llena de tradición y música con el festival Tradidanses

Xàbia se llena de tradición y música con el festival Tradidanses

El Consell privatiza 6.000 m2 de playa junto al puerto de Dénia y dará una concesión de 30 años para un negocio de ocio y restaurante

El Consell privatiza 6.000 m2 de playa junto al puerto de Dénia y dará una concesión de 30 años para un negocio de ocio y restaurante

Miles de vecinos de Xàbia reciben la notificación de que debían pagar la basura cuando ya la habían abonado

Miles de vecinos de Xàbia reciben la notificación de que debían pagar la basura cuando ya la habían abonado

El nombre es memoria: Calp llora a la pequeña Sofía

El nombre es memoria: Calp llora a la pequeña Sofía

Una cámara captó que el coche que arrolló en Calp a la madre y a su hija de 20 días, que ha fallecido, empezó a moverse a los 5 minutos de estar aparcado

Una cámara captó que el coche que arrolló en Calp a la madre y a su hija de 20 días, que ha fallecido, empezó a moverse a los 5 minutos de estar aparcado

La cala imposible del Tangó de Xàbia

La cala imposible del Tangó de Xàbia

La niña de 4 años que murió en Calp tras caer de un quinto piso sufría episodios de sonambulismo

La niña de 4 años que murió en Calp tras caer de un quinto piso sufría episodios de sonambulismo

L’agricultura de la Marina Alta fa pinya a l’Atzúbia i defén que és essencial per a salvar el paisatge

L’agricultura de la Marina Alta fa pinya a l’Atzúbia i defén que és essencial per a salvar el paisatge
Tracking Pixel Contents