Ondara se prepara para su gran "Fira de Fires"

Ya falta menos. Ondara se prepara para su "Fira de Fires, des de 1690", un encuentro histórico que demuestra el gran impulso comercial de este municipio. Se celebra en noviembre. Lo hace con fuerza renovada tras suspenderse la edición del pasado año por la trágica dana. Los preparativos ya han empezado con las primeras reuniones entre la concejalía de Promoción Económica, encabezada por Raquel Mengual, y los representantes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ondara (ACO), que participarán activamente en la edición de 2025. Este miércoles 17 de septiembre se ha celebrado un encuentro para establecer las bases de la feria comercial de este año.

Vista aérea de la Fira d'Ondara / Levante-EMV

La Feria de Ondara 2025 se celebrará del 8 al 23 de noviembre, con una programación variada y para todos los públicos. El primer fin de semana, 8 y 9 de noviembre, tendrá lugar la VIII Fira Marina Alta, y el Concurso de Pintura Rápida (entre otros acontecimientos); y el segundo fin de semana, 15 y 16 de noviembre, contará con la XXXVIII Feria de Muestras y Compras; Mercado Medieval, y la Concentración de Vehículos clásicos, entre otras propuestas. La Feria de Atracciones permanecerá instalada durante tres fines de semana, hasta el 23 de noviembre.

En cuanto a la Feria de Muestras y Compras, organizada por el departamento de Promoción Económica y Comercio de Ondara, la concejala Raquel Mengual ha destacado y agradecido el alta participación del tejido comercial local y comarcal. Ha avanzado que el espacio expositivo está prácticamente completo, con la incorporación de nuevos expositores y empresas que participarán por primera vez en esta edición.

Ayuda a los afectados por la dana

El año pasado la Fira d'Ondara se suspendió a causa por la dana y en señal de respecto a las víctimas. En lugar de los actos feriales, el recinto del Prado se convirtió en un centro de recogida de donaciones y ayuda para los damnificados. Este año, el Prado volverá a ser el corazón ferial de la comarca, recuperando su esencia como espacio de encuentro y dinamización económica.