Sofocan a toda prisa un incendio en una zona de chalés de Xàbia

La extinción de incendios funciona como un reloj en Xàbia. Esta mañana se ha declarado un fuego en la calle Italia, cerca de la salida de Xàbia hacia Jesús Pobre (es la partida del Colomer). Las llamas han comenzado en un cuadro eléctrico situado en la base de una torre de media tensión. El fuego podía prender en el denso cañaveral que está junto a la columna eléctrica y coger fuerza y propagarse. En esta zona hay numerosos chalés.

El fuego se ha originado en un cuatro eléctrico / Levante-EMV

Han llegado rápidamente la Policía Local y los bomberos del parque de Dénia, que han apagado a toda prisa las llamas. Han evitado que se extendiesen. Todo ha quedado en un susto.

Arden tres contenedores

Y no ha sido el único incendio que se ha declarado en Xàbia en las últimas horas. A medianoche, empezaron a arder los contenedores de basura de la avenida de la Fontana del núcleo del Arenal. Los vecinos avisaron rápidamente. La Policía Local retiró un coche que estaba junto a la batería de contenedores. Llegaron los bomberos y apagaron el fuego. Ardieron dos contenedores de basura y uno de vídrio. De nuevo, la veloz extinción resultó providencial. El fuego se acotó y no afectó a vehículos estacionados en esta calle.