Teulada Moraira presenta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su ruta escultórica monumental

La ruta se inaugura el sábado 18 de octubre en el Auditorio e incluye la colosal obra "Gigante de Sal"

El Gigante de Sal está en la explanada del Castell de Moraira

El Gigante de Sal está en la explanada del Castell de Moraira / A. P. F.

Teresa Andreu

Teulada Moraira

El "Gigante de Sal", la escultura de Coderch y Malavia que simboliza el renacimiento tras las catástrofes, ha abierto la puerta de una colosal iniciativa cultural en Teulada Moraira. El municipio apuesta por la escultura. Aspira a crear una ruta escultórica monumental. El "Gigante de Sal" marca el paso: obras rotundas y que dejan al espectador de piedra. La iniciativa tiene "vuelo". La concejala de Cultura, Verónica Martínez, y el alcalde, Raúl Llobell, la han presentado en la sala María Moliner del Círculo de Bellas Artes de Madrid. La escultura es arte y cultura con todas las letras. Quizá por ello se eligió la sala que lleva el nombre de la mujer que redactó el extraordinario "Diccionario de uso del español".

La concejala de Cultura y el alcalde presentaron en Madrid la ruta de esculturas

La concejala de Cultura y el alcalde presentaron en Madrid la ruta de esculturas / Levante-EMV

La ruta escultórica de Teulada Moraira se inaugurará el 18 de octubre en el Auditorio. Constará de siete esculturas de relevantes artistas. Todavía no ha trascendido qué creadores son. Se han buscado emplazamientos donde la escultura realce la belleza patrimonial y paisajística.

"En el mapa cultural"

La concejala de Cultura ha destacado que esta iniciativa "nace con la vocación de situar a Teulada Moraira en el mapa cultural no solo de la Comunitat Valenciana, sino del ámbito nacional e internacional". Ha afirmado que esta ruta es "un museo al aire libre" de arte contemporáneo.

El alcalde ha incidido en que esta ruta forma parte del proyecto de "Teulada Moraira, Ciudad de Cultura y Escultura". Está convencido de que este itinerario marca "un antes y un después" en el municipio y dará singularidad cultural al municipio.

