Dénia exige otra vez al Consell la declaración de zona tensionada para frenar la escalada desbocada del precio de la vivienda

La Generalitat tiene la llave para frenar la escalada del precio de la vivienda en Dénia. El ayuntamiento toca y toca a esa puerta y nadie abre. El gobierno local (PSPV y Compromís) llevará a pleno el próximo jueves otra moción para instar al Consell a declarar la ciudad zona tensionada en materia de vivienda. La moción se aprobará. El pleno ya aprobó hace justo un año una petición idéntica. Urgió a la Generalitat a declarar Dénia zona tensionada. No hubo respuesta.

La moción parte de los datos recogidos en el estudio elaborado por la Universidad de Alicante, que evidencian el impacto del mercado de viviendas turísticas en el precio del alquiler en Dénia. El informe señala que entre un 10% y un 15% del incremento de los precios se debe directamente al alquiler turístico. En 2023 se alojaron 300.000 turistas en viviendas turísticas, lo cual representó un 31,5% de las pernoctaciones totales en el municipio, con un gasto de 237,6 millones de euros. A esto se suma la existencia de 5.551 viviendas vacías en Dénia y la dificultad creciente para que la juventud pueda emanciparse, con solo un 15,5% de jóvenes valencianos de entre 16 y 29 años residiendo de manera independiente en 2023.

"La Generalitat no ha hecho nada"

En este escenario, Rafa Carrió, concejal de Vivienda, ha recordado que “el Ayuntamiento de Dénia ha adoptado medidas dentro de sus competencias con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda en alquiler de larga duración y contener la presión del mercado turístico. La ausencia de respuesta del Consell nos obliga a insistir, porque es urgente actuar y nos resulta incomprensible que la Generalitat no haya hecho absolutamente nada, ni en este tema ni con el Plan Vive (vivienda de promoción pública) al cual nos adherimos”.

Entre estas medidas se incluye la prórroga de la suspensión de certificados de compatibilidad urbanística para nuevas viviendas turísticas, la elaboración de una ordenanza que fijará límites máximos de este tipo de alojamientos en función de las características de cada zona. También se están ultimando unas subvenciones para la rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler habitual, que incorporarán también ayudas para el copago de pólizas de caución y seguros del hogar.

La concejala de Territorio de Dénia, Maria Josep Ripoll, ha subrayado que “esta declaración es una medida necesaria para avanzar en la regulación del mercado del alquiler y garantizar el acceso a la vivienda, de acuerdo con el que establece la Ley estatal de vivienda de 2023”.

Limitar los precios

La moción explica que esta normativa permite a las comunidades autónomas aplicar limitaciones de precios en los municipios que cumplan determinados requisitos, con el objetivo de evitar que la carga del alquiler supere el 30% de la renta media de los hogares y de frenar incrementos desproporcionados de precios.

El gobierno local reitera ahora su petición en la Generalitat para que inicie los trámites de declaración de Dénia como zona tensionada, aplique la limitación de precios prevista en la ley y garantice que no se incrementan los precios del parque público de vivienda.

“El Consell tiene en sus manos la posibilidad de declarar Dénia como zona tensionada y aplicar la Ley estatal de vivienda para limitar los precios del alquiler. Nosotros hemos demostrado voluntad y estamos actuando desde las competencias municipales. No responder es una forma de irresponsabilidad y falta de respeto hacia Dénia”, ha apuntado Ripoll.