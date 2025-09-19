Detenido en Dénia por agredir con un cuchillo en plena calle a otro vecino

Agentes de la Policía Local de Dénia y la Policía Nacional evitaron ayer, sobre las 20 horas, que una pelea en la que uno de los contendientes sacó un cuchillo e hirió a otro de los implicados fuera a más. Los vecinos, alarmados, avisaron de la reyerta, que ocurrió en pleno centro urbano, en concreto en las calles Mestre Serrano y Pedreguer.

Los agentes acudieron rápidamente. Detuvieron al que esgrimía el cuchillo. Amenazó y causó lesiones al otro hombre que, en principio, no resultó herido de gravedad. No ha trascendido por qué se originó la pelea.