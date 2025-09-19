Fallece un motorista de 60 años en Pego en un accidente con un camión

Un motorista de 60 años falleció ayer en Pego al sufrir un accidente (una colisión con un camión) en la CV-678, la carretera de Pego al mar. El accidente, como ha informado el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias), ocurrió sobre las 17.30 horas. El CICU envió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con un médico de atención primaria del cnetro de salud. También llegó a movilizar al helicóptero medicalizado.

Al llegar al lugar del accidente, el médico de atención primaria solo pudo confirmar que el motorista de 60 años había fallecido. Se desactivó el helicóptero. No ha trascendido cómo ocurrió el accidente.