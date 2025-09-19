Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece un motorista de 60 años en Pego en un accidente con un camión

La colisión ocurrió en la CV-678, la carretera de Pego al mar, y, al llegar el médico de primaria, solo pudo confirmar que el hombre había fallecido

Se llegó a movilizar al helicóptero medicalizado que, finalmente, no intervino

Se llegó a movilizar al helicóptero medicalizado que, finalmente, no intervino / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pego

Un motorista de 60 años falleció ayer en Pego al sufrir un accidente (una colisión con un camión) en la CV-678, la carretera de Pego al mar. El accidente, como ha informado el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias), ocurrió sobre las 17.30 horas. El CICU envió una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) con un médico de atención primaria del cnetro de salud. También llegó a movilizar al helicóptero medicalizado.

Al llegar al lugar del accidente, el médico de atención primaria solo pudo confirmar que el motorista de 60 años había fallecido. Se desactivó el helicóptero. No ha trascendido cómo ocurrió el accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents