Una persecución en la AP-7 acaba en Benissa con el coche de los delincuentes dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado

El accidente ha ocurrido poco antes de las 10 horas y los agentes han excarcelado a los atrapados en el vehículo que huía

Hay seis heridos leves, entre ellos dos agentes

Los fugados se saltaron un control de drogas que la Guardia Civil había establecido en el área de servicio de San Antonio, entre Pedreguer y Gata

Ambulancias de SVB y SAMU, en Urgencias del hospital de Dénia

Ambulancias de SVB y SAMU, en Urgencias del hospital de Dénia / A. P. F.

Alfons Padilla

J. A. Martínez

Benissa

Una persecución policial en la AP-7 ha terminado esta mañana, a la altura de Benissa, con el coche de los presuntos delincuentes estrellado y dando vueltas de campana y el de la Guardia Civil volcado. El accidente ha ocurrido poco antes de las 10 horas.

Los dos coches circulaban en dirección a Alicante a gran velocidad. La persecución ha comenzado al saltarse el coche de los fugados un control policial. La Guardia Civil había establecido un control de drogas en la AP-7, en concreto en el área de servicio de San Antonio, entre Pedreguer y Gata.

Los coches se han estrellado en el kilómetro 666 de la autopista. Varios de los ocupantes del vehículo que huía han quedado atrapados. El coche de la Guardia Civil ha volcado y los agentes han podido salir por su propio pie. Han sido los agentes, de hecho, quienes han excarcelado a los cuatro heridos del vehículo perseguido. Dos agentes han resultado heridos también. Ninguno ha sufrido lesiones de gravedad.

Se ha avisado a los servicios sanitarios y a los bomberos del Consorcio de Alicante. Han acudido dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa. No han llegado a realizar labores de excarcelación, dado que ya las habían efectuado los guardias civiles. Los bomberos y los agentes han desconectado las baterías de los dos vehículos para evitar incendios.

