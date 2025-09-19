Rescatan a un bañista de unos 70 años que ha sufrido una caída en la costa de rocas del Muntanyar de Xàbia

No, no había ido a ver, como han hecho este verano cientos de turistas, el gran velero de 19 metros de eslora que encalló en esta costa de rocas del Primer Muntanyar de Xàbia hace ya casi dos meses. El bañista que se ha accidentado este mediodía, un hombre de unos 70 años, estaba tomando el baño donde habitualmente lo hace, en este litoral abrupto pero de gran belleza. Aquí hay una escalera de piscina para facilitar el chapuzón. El bañista ha sufrido una caída. Se ha golpeado el hombro y también tenía heridas en las piernas.

El bañista se ha accidentado en la costa de rocas del Primer Muntanyar / A. P. F.

El rescate se ha activado con rapidez. Han acudido la Policía Local, la Guardia Civil, la Cruz Roja y los bomberos del parque de Dénia. El bañista no podía salir por su propio pie. Estaba muy dolorido. Lo han sacado en camilla los bomberos. Los sanitarios de la Cruz Roja le han prestado los primeros auxilios.

El accidente ha ocurrido a pocos metros del barco embarrancado. Pero esto es simple casualidad. El bañista que ha sufrido la caída y sus familiares y amigos son asiduos de esta costa. Hay que pisar con tiento. Es un litoral de pura roca. Es fácil dar un traspiés y acabar, como poco, magullado.