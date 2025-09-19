"La villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva": cuesta 20 millones de euros y la ha construido una empresa de Xàbia

Ibiza, conocida mundialmente por su vida nocturna y playas paradisíacas, se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos favoritos del turismo de alto nivel. Más allá de sus fiestas, la isla ha experimentado un auge en la construcción de villas exclusivas, hoteles boutique y servicios personalizados que atraen a celebridades, empresarios y grandes fortunas.

A vender lujo se dedica precisamente Luis Casanovas, que hace años emprendió con una empresa de servicios luxury en la isla. Ahora, según ha contado en un vídeo colgado en redes sociales, se encarga de vender "la villa más exclusiva de Ibiza en la urbanización más exclusiva de Ibiza".

Está en el corazón de Vista Alegre, en es Cubells (Sant Josep). "Ofrece acceso directo al mar y unas vistas que parecen sacadas de una postal", cuenta el joven. "Cada detalle está pensado para enamorar, desde su arquitectura ondulada e impecable hasta los rincones más íntimos que invitan a disfrutar del lujo sin prisas", añade.

La luz y las vistas de la vivienda, que está en el corazón de Vista Alegre, en es Cubells / Levante-EMV

La villa la ha construido la empresa de Xàbia Miralbó Urbana, especializada en este segmento de los chalés de lujo y que este año ha cumplido su 15 aniversario. Las primeras viviendas las construyó en Xàbia y luego se ha expandido a Moraira, Marbella e Ibiza. Su concepción de la arquitectura le ha valido premios como el prestigioso International Property Awards.

La vivienda está a la venta por nada más y nada menos que 20 millones de euros. "Aquí cada amanecer se convierte en un espectáculo privado. Imagina abrir los ojos y encontrarte con el azul infinito del Mediterráneo, la luz cálida bañando cada estancia y la sensación de estar viviendo en un lugar único en el mundo. Esta no es solo una villa, es un refugio exclusivo, un símbolo de estilo y una experiencia que solo puedes disfrutar en esta propiedad porque no hay nada igual", subraya.

Un inmueble al alcance solo de unos pocos. Sin embargo, hay quien piensa que no vale esa cantidad, y así se lo han hecho saber a Casanovas en los comentarios que acompañan al vídeo que ha subido a TikTok. "18 millones son solo por la zona, la casa realmente vale dos en cualquier otro sitio", comenta un usuario.