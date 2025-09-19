Xàbia sí permitirá a partir de ahora nuevos alquileres turísticos en chalés y adosados

Xàbia abre la mano. Prorroga seis meses más la suspensión de nuevas licencias (informes de compatibilidad urbanística) para viviendas de uso turístico. Pero hay excepciones. Quedan fuera los chalés y adosados. La Xàbia dispersa, es decir, la de los chalés, casas independientes y adosados, queda fuera de la suspensión. A partir de ahora, sus dueños podrán pedir licencias para destinarlas al alquiler turístico.

El ayuntamiento encargó un estudio a la Universidad de Alicante y una de las conclusiones fue que los "problemas de convivencia y presión residencial" que puede generar el alquiler vacacional "se producen principalmente en edificios plurifamiliares: fincas y bloques de apartamentos. Al principio, se planteó dejar ya fuera de la suspensión de licencias el núcleo del Arenal, pero allí hay muchas familias que viven todo el año.

La suspensión de mantendrá durante seis meses más en los núcleos urbanos del pueblo (casco antiguo y barrios), el Puerto y el Arenal. La comisión de Urbanismo ha informado favorablemente por unanimidad esta propuesta. Irá al pleno del próximo jueves.

La Universidad de Alicante apunta que el alquiler turístico puede alterar la convivencia en las fincas. En los edificios de pisos y apartamentos, la "proliferación de viviendas de uso turístico" puede provocar:

Dificultades en el acceso a la vivienda habitual por el aumento de precios.

Conflictos entre residentes permanentes y turistas en el uso de zonas comunes.

Riesgo de pérdida de población residente, sobre todo en núcleos como el Puerto y el casco urbano.

El gobierno local (PP, CpJ y Vox) y la oposición (PSPV y Compromís) estudiarán durante seis meses más el posible encaje de la vivienda turística en los núcleos urbanos. El informe de la Universidad ya advertía de saturación en el núcleo del Puerto (Duanes de la Mar).

El estudio universitario y la comisión sectorial de trabajo sobre vivienda turística coinciden en que las viviendas unifamiliares (chalés, casas independientes, adosados) no generan los mismos problemas.

En este tipo de inmuebles:

No existen espacios comunes, lo que reduce los conflictos vecinales.

Su mercado es distinto al de los pisos y no afecta de forma directa al acceso a vivienda habitual.

Contribuyen positivamente a la desestacionalización turística y al mantenimiento del empleo en zonas de playa y urbanizaciones como las del Cap de la Nau.

4.321 viviendas turísticas en Xàbia

El estudio de la Universidad de Alicante refleja que el número de VUT (Vivienda de Uso Turístico) registradas en Xàbia ha descendido de 6.161 en agosto de 2024 a 4.321 en la actualidad, una reducción de 1.840 viviendas.

Si la propuesta se aprueba, estará en exposición pública durante 30 días hábiles. Se puede consultar en el departamento municipal de urbanismo. También se publicará, como es preceptivo, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y en la sede electrónica municipal.