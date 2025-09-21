Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Historia, esencia e inspiración": Enrique Montoliu desvela en un libro los secretos del Jardín de l'Albarda de Pedreguer

La obra, titulada "El Jardín de l'Albarda, mi paraíso", recoge la mirada del artífice de un espacio de flora mediterránea de 50.000 metros cuadrados pionero en el mecenazgo natural en España

El Jardín de l'Albarda de Pedreguer

El Jardín de l'Albarda de Pedreguer / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Pedreguer

Jardín, paraíso, oasis, refugio climático... Todo eso es el Jardín de l'Albarda de Pedreguer. También es un libro abierto de flora mediterránea. En sus 50.000 m2 arraigan, brotan y florecen más de 600 especies botánicas autóctonas. Lo de libro abierto deja ahora de ser una metáfora. Este refugio (climático, espiritual, de bienestar y meditación: el jardín te reconcilia con el mundo) "se lee", se contempla con otros ojos, los de su artífice, Enrique Montoliu, en las 125 páginas de "El Jardín de l'Albarda, mi paraíso". Sí, Montoliu ha querido plasmar en papel "la esencia, la historia y la inspiración" de un lugar que es "reflejo vivo de su amor por la naturaleza y la conservación del patrimonio mediterráneo".

La portada del libro

La portada del libro / Levante-EMV

El libro incluye extraordinaria fotos del jardín. Plasman los rincones más representativos de un espacio natural que muta en cada época del año. La foto de la portada ya desvela su cuidada simetría. El jardín responde, claramente, a un plan renacentista. Se ve el precioso umbráculo, una construcción de hierro premiada por su diseño arquitectónico.

Mecenazgo natural y utopía

Este jardín, que gestiona Fundem (la fundación es custodia del territorio y ha adquirido terrenos que destacan por su gran valor ecológico y paisajístico en la Marina Alta y en diversas zonas de España), es el ejemplo de que es posible el mecenazgo natural y la utopía. Sí, la utopía. Paraíso, oasis, refugio climático y... utopía.

