Vial machacado tras el verano
Mano de asfalto en la descarnada salida de la cala de la Barraca de Xàbia
Empiezan los trabajos para urbanizar las deterioradas calles de una zona de chalés en la que falta de todo: alumbrado, aceras, pluviales
Los primeros trabajos lucen mucho. La empresa Pavasal (es la adjudicataria del plan de asfaltado de Xàbia) le ha dado una buena mano de asfalto a la calle La Truita. No es un vial cualquiera. Es el que da salida a los coches de los miles de bañistas que acuden cada verano a la cala de la Barraca. La calle estaba para el arrastre. El descarnado firme se deterioraba día a día. Hacía la tira de años (seguramente desde que se abrió el vial) que no se hacía nada. La calle de la Barraca, la que llega hasta la cala, está igual de mal. Bueno, La Truita ahora, tras los trabajos realizados esta semana, ha cambiado totalmente. El asfaltado ha sido mano de santo. Parece incluso que tenga un pelín menos de pendiente (es una calle muy empinada).
Y quizá estos trabajos signifiquen que comienza, por fin, la urbanización «maldita» del plan parcial de Mar Azul (los chalés de la Barraca). Hay chalés de impresión. Pero las calles son otro cantar. El ayuntamiento debe, por sentencia, terminar la urbanización. Falta todo: pluviales, alcantarillado, aceras o instalar 173 puntos de luz (farolas). Eso sí, al consistorio esta obra no le sale por un riñón. Tiene el aval que en su día depositó la promotora que dejó las obras de urbanización por acabar.
Por algo se empieza. Y es el asfaltado. La calle la Truita estrena un asfaltado que pedía a gritos. Ahora se sale de la cala de la Barraca sin dar tumbos.
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia