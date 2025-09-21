Mano de asfalto en la descarnada salida de la cala de la Barraca de Xàbia

Los primeros trabajos lucen mucho. La empresa Pavasal (es la adjudicataria del plan de asfaltado de Xàbia) le ha dado una buena mano de asfalto a la calle La Truita. No es un vial cualquiera. Es el que da salida a los coches de los miles de bañistas que acuden cada verano a la cala de la Barraca. La calle estaba para el arrastre. El descarnado firme se deterioraba día a día. Hacía la tira de años (seguramente desde que se abrió el vial) que no se hacía nada. La calle de la Barraca, la que llega hasta la cala, está igual de mal. Bueno, La Truita ahora, tras los trabajos realizados esta semana, ha cambiado totalmente. El asfaltado ha sido mano de santo. Parece incluso que tenga un pelín menos de pendiente (es una calle muy empinada).

Los trabajos realizados esta semana / A. P. F.

Y quizá estos trabajos signifiquen que comienza, por fin, la urbanización «maldita» del plan parcial de Mar Azul (los chalés de la Barraca). Hay chalés de impresión. Pero las calles son otro cantar. El ayuntamiento debe, por sentencia, terminar la urbanización. Falta todo: pluviales, alcantarillado, aceras o instalar 173 puntos de luz (farolas). Eso sí, al consistorio esta obra no le sale por un riñón. Tiene el aval que en su día depositó la promotora que dejó las obras de urbanización por acabar.

Por algo se empieza. Y es el asfaltado. La calle la Truita estrena un asfaltado que pedía a gritos. Ahora se sale de la cala de la Barraca sin dar tumbos.