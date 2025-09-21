"El Raset no se vende": Dénia clama contra la privatización con discoteca, "beach club" y restaurantes de la playa junto al puerto

"El Raset no se vende, se defiende". Eso es lo que han coreado esta mañana quienes han secundado la protesta convocada por la asociación Cultura Sostenible contra la concesión aprobada por la Generalitat Valenciana para la construcción de un centro de ocio y restauración en el recodo en el que acaba la playa del Raset y comienza el dique del puerto de Dénia. Más de 300 personas han participado en la protesta, que se había convocado de un día para otro y que pretende ser un anticipo de movilizaciones más potentes. "Estoy muy contenta. Para organizarse con tan poco tiempo, ha venido mucha gente", ha destacado Joane Feitosa, de Cultura Sostenible. Este colectivo también ha iniciado una recogida de firmas contra la privatización de este tramo de dominio público portuario. Nadie duda de que el eufemismo de "beach club" utilizado por la comisionada del puerto y concejala del PP en Dénia, Pepa Font, para referirse a este proyecto lo que quiere decir es que aquí se construirá una discoteca, chill out y restaurantes. Los edificios pueden llegar a 9,5 metros de altura.

Los manifestantes despliegan la pancarta con el lema "no al saqueo del Raset" / A. P. F.

"Los temporales son con el cambio climático cada vez más frecuentes y violentos. Si aquí ocurre una desgracia al construir un centro de ocio junto al mar, deberemos pedir responsabilidades penales", ha advertido Joan Sala. Y eso por no hablar del efecto tapón que esta construcción hará con las aguas de lluvia que se acumulan en la plaza Benidorm. Este recodo natural funciona como transición entre la playa del Raset y el frente portuario. Dénia se asoma por este resquicio al mar. Los manifestantes han insistido en que hay que salvar el último bosque de tarajes (grandes arbustos que arraigan en terrenos salinos) de la costa local.

Los manifestantes se agolpan para firmar contra la concesión del Consell para construir un edificio de 9,5 metros de altura pegado al mar / A. P. F.

Patrimonio intocable de Dénia

Los manifestantes también han recordado que las playas de Dénia se han convertido en refugios en los que desovan las tortugas marinas. La riqueza de este litoral también queda constatada por los cordones dunares (los tarajes, arbustos que hay en este recodo de plana, consolidan las dunas) y especies de fauna como el chorlitejo patinegro. "En estas playas nacen tortugas. Este proyecto es una falta de respeto al medio ambiente", han subrayado los integrantes de Cultura Sostenible. "Lo que hay que hacer es declarar esta playa como patrimonio intocable de Dénia".

Esta protesta, que se ha convocado a todo correr después de que el jueves el Consell publicara en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la concesión para privatizar este tramo del dominio público portuario, es solo el principio. Los participantes han insistido en que, poco a poco, se conocerá la "barbaridad" que es este proyecto y Dénia saldrá a la calle para salvar esta zona verde de de tarajes de primera línea de playa. "Quieren hacer negocio con un espacio que es público", han recalcado los miembros de Cultura Sostenible.