Seis heridos, algunos graves, en un accidente múltiple en la variante de la N-332 en Benissa

Un accidente múltiple ocurrido esta noche, pasadas las 20.30 horas, en la variante de la N-332 en Benissa ha dejado seis heridos, alguno de ellos de gravedad. Dos de los heridos son, además, menores.

Los bomberos liberan a los atrapados en uno de los coches / Consorcio de Bomberos de Alicante

Dos vehículos han chocado de cara. Otros dos han colisionado por alcance. Dos de los coches ha quedado volcados.

Uno de los coches que ha quedado volcado / Consorcio de Bomberos de Alicante

Han acudido cinco dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa, así como varias ambulancias del SAMU y el SVB movilizadas por el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) y varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Benissa. Los médicos y sanitarios han estabilizado a los heridos. Los han trasladado al hospital de Dénia.

El viernes, otro accidente tras una persecución

Cerca de este lugar, pero en la carretera que va paralela, la AP-7, ocurrió el pasado viernes otro aparatoso accidente. Un coche que se había saltado un control de la Guardia Civil y un vehículo de la Benemérita colisionaron. Acabó así una persecución que se había iniciado kilómetros antes. El coche policial volcó y el de los fugados dio varias vueltas de campana.