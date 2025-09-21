Seis heridos, algunos graves, en un accidente múltiple en la variante de la N-332 en Benissa
Dos menores han resultado heridos en el siniestro
Un accidente múltiple ocurrido esta noche, pasadas las 20.30 horas, en la variante de la N-332 en Benissa ha dejado seis heridos, alguno de ellos de gravedad. Dos de los heridos son, además, menores.
Dos vehículos han chocado de cara. Otros dos han colisionado por alcance. Dos de los coches ha quedado volcados.
Han acudido cinco dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa, así como varias ambulancias del SAMU y el SVB movilizadas por el CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) y varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Benissa. Los médicos y sanitarios han estabilizado a los heridos. Los han trasladado al hospital de Dénia.
El viernes, otro accidente tras una persecución
Cerca de este lugar, pero en la carretera que va paralela, la AP-7, ocurrió el pasado viernes otro aparatoso accidente. Un coche que se había saltado un control de la Guardia Civil y un vehículo de la Benemérita colisionaron. Acabó así una persecución que se había iniciado kilómetros antes. El coche policial volcó y el de los fugados dio varias vueltas de campana.
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia