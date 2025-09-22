Atrapan en la Marina Alta a un presunto estafador de criptomonedas reclamado por Moldavia

La Guardia Civil ha detenido a un hombre sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda, detención y extradición lanzada por las autoridades moldavas. Se le buscaba por su presunta implicación como autor de una estafa de 125.000 euros con criptomonedas.

Fue este pasado sábado cuando la Guardia Civil recibió la alerta de que había saltado una alarma en el control de hospedajes de un alojamiento turístico situado en una localidad de la comarca de la Marina Alta. Al registrarse el cliente, se detectó que había una orden internacional de búsqueda, detención y extradición.

De inmediato, los agentes se trasladaron al alojamiento y localizaron a esta persona. Una vez identificado, comprobaron que se trataba de un hombre de 38 años, de nacionalidad ucraniana, reclamado por las autoridades moldavas por un presunto delito de estafa telemática con criptomonedas.

Ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, que ha dado traslado a la Audiencia Nacional, organismo que debe resolver su extradición al país que lo reclama. Ha quedado en libertad con medidas cautelares de vigilancia.

En la actualidad, y de acuerdo con la normativa en vigor, todos los establecimientos destinados al hospedaje de cualquier tipo (hoteles, hostales, apartamentos, albergues, campings, turismo rural, etc.), ya sean gestionados por empresas o por particulares, así como las empresas de alquiler de vehículos, tienen la obligación de registrar los datos personales de los clientes y comunicarlos a la Secretaría de Estado de Seguridad a través de un sistema de registro electrónico a disposición de los usuarios.

Por su parte, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realiza inspecciones regularmente con la finalidad de comprobar que los establecimientos cumplen con esta normativa, con la finalidad de velar por la seguridad ciudadana.