Comienzan las obras de mejora del paseo marítimo de la playa Arenal-Bol de Calp: suben a 155.000 euros
Los trabajos deben terminarse en 10 semanas, pero, si surgen imprevistos, podrían alargarse un mes más
El Ayuntamiento de Calp ha iniciado las obras de mantenimiento y adecuación del paseo de la playa Arenal-Bol, con el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones y resolver las deficiencias existentes en el pavimento y estructuras del entorno.
Los trabajos incluyen la adecuación del pavimento, la consolidación de la mureta de mampostería y el reemplazo de las piezas de coronación que se encuentran en mal estado de conservación. Esta intervención pretende adaptar el paseo a los estándares habituales de las zonas urbanizadas, garantizando así un espacio más seguro y accesible tanto para vecinos como para visitantes.
Las obras, adjudicadas por un importe de 155.340 euros, cuentan con un plazo de ejecución de 10 semanas y una posible prórroga máxima de un mes, y se enmarcan dentro del compromiso municipal de conservación y puesta en valor de los espacios públicos, especialmente los del litoral.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de Calp continúa avanzando en la mejora de infraestructuras clave para el municipio, priorizando actuaciones que repercutan positivamente en la seguridad, la imagen y la calidad urbana de los espacios de uso ciudadano.
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia