Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
El fallecido conducía uno de los coches de la colisión frontal
Sus hijos menores de edad y los dos ocupantes del otro vehículo permanecen hospitalizados: están estables y en observación
El conductor de uno de los coches del accidente múltiple ocurrido en la variante de la N-332 de Benissa falleció anoche en el hospital de Dénia. Estaba muy grave. Sufrió una parada cardirespiratoria en la ambulancia que lo trasladaba al hospital. Al llegar al hospital, los médicos y sanitarios ya no pudieron reanimarlo.
Mientras, sus dos hijos menores de edad y los dos ocupantes de otro vehículo permanecen hospitalizados. Desde el hospital de Dénia han indicado que están estables, en observación y pendientes de evolución.
El accidente ocurrió pasadas las 20.30 horas. Dos coches chocaron frontalmente y otros dos colisionaron por alcance. Seis personas resultaron heridas, dos de ellos menores (hijos dle fallecido).
Acudieron cinco dotaciones de bomberos de los parques de Dénia y Benissa, así como varias ambulancias del SAMU y de SCV y patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Benissa.
Septiembre negro
Esta siendo un septiembre negro en cuanto accidentes de tráfico en la Marina Alta. El jueves falleció un motorista de 60 años en Pego en una colisión con un camión. Mientras, el domingo de la pasada semana un coche aparcado al que le falló el freno de mano arrolló en Calp a una madre de 37 años y a su bebé de 26 días. La pequeña falleció.
