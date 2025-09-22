Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda cooperativa, inclusiva, social, sostenible y que hace barrio: Pedreguer explora nuevas vías para solucionar el gran problema de la Marina Alta

El alcalde ha visitado en Poblenou (Barcelona) el proyecto de viviendas cooperativas de la Balma y asegura que "puede servir de referente para nuestro municipio"

El alcalde de Pedreguer junto a los responsables de este proyecto de vivienda social en la azotea del edificio (destacan los paneles solares)

Alfons Padilla

Pedreguer

Vivienda social y social de verdad. El modelo de Xàbia de ceder suelo a la Generalitat para construir 82 viviendas de promoción pública en urbanizaciones con piscina y que el retorno al ayuntamiento sean 16 minipisos de entre 30 y 44 m2 no es, claro está, el único posible. Hay otras alternativas para empezar a paliar la falta de viviendas de alquiler social o compra asequible. Pedreguer explora otras soluciones. Su alcalde, Sergi Ferrús, realizó el viernes una visita relámpago a Barcelona. Quería conocer de primera mano la experiencia de convivencia y gestión comunitaria de la cooperativa de vivienda La Balma, promovida por la entidad Sostre Cívic.

El edificio de vivienda social de La Balma, en el barrio de Barcelona del Poblenou

La Balma está en el barrio de Poblenou. Es un edificio de vivienda cooperativa que se ha convertido en referente de sostenibilidad urbana. A Ferrús lo acompañaron los representantes de la cooperativa.

Destacan el uso de la madera y la existencia de espacios comunitarios y de socialización

Este edificio tiene una tipología constructiva en la que predomina la madera, un material renovable que reduce considerablemente el impacto ambiental. Se ha diseñado con criterios de eficiencia energética. Incorpora soluciones pasivas de ventiliación y de aislamiento térmico. Se reduce al máximo la climatización, el consumo energético y las emisiones. La huella de carbono es nula.

Esta finca es un modelo de arquitectura sostenible e inclusiva y de cooperativismo en la vivienda.

Hacer barrio y pueblo

El alcalde también tuvo tiempo de visitar en el barrio de Sants una antigua nave de la fábrica Can Batlló que se ha rehabilitado. El Ayuntamiento de Barcelona la ha cedido a la Associació Bloc 4, que desarrolla uno de los mayores polos cooperativos de Europa. El cooperativismo hace barrio y refuerza la cooperación de los agentes culturales, educativos y empresariales.

En la Marina Alta, además de hacer barrio, hay que hacer pueblo, pero, al final, se trata de lo mismo: fomentar la socialización, la solidaridad y la comunidad. Esa forma de entender la vivienda y de habitarla ayuda, además, a combatir la soledad y el aislamiento, que son problemas que en una comarca con urbanizaciones y mucha vivienda dispersa cada vez se acentúan más.

"Conocer experiencias consolidadas como La Balma o Bloc4BCN nos ayuda a imaginar y diseñar nuevas formas de convivencia y de acceso a la vivienda más justas, inclusivas y sostenibles. Es un modelo que puede servir de referente para nuestro municipio", ha descado Sergi Ferrús.

Vivienda cooperativa, inclusiva, social, sostenible y que hace barrio: Pedreguer explora nuevas vías para solucionar el gran problema de la Marina Alta

