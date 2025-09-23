Calp instala cámaras de videovigilancia para controlar la seguridad y el tráfico

El Ayuntamiento de Calp ha iniciado el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia con el objetivo de mejorar la seguridad en el municipio y monitorizar el tráfico. En los últimos días se ha instalado una red de cámaras de videovigilancia en las principales vías del municipio como las avenidas Diputación, Ejércitos Españoles, Generalitat Valenciana y otras secundarias.

Se trata de la primera fase de un ambicioso plan de seguimiento y control de tráfico que se ha iniciado en los accesos al municipio. La intención de las concejalias de Seguridad Ciudadana e Informática es la de continuar con este proceso mediante la ejecución de una segunda fase en la que se ampliará la red de cámaras por otras zonas de la localidad. El objetivo es reforzar la seguridad de Calp, monitorizar el tráfico y obtener herramientas de gestión de datos que analicen los niveles de afluencia de tráfico y transeúntes.

Esta primera fase ha tenido un coste de 100.000 euros y la empresa adjudicataria ha sido Elecnor, mercantil con una larga trayectoria en este tipo de trabajos. Toda la información de las imágenes llega al centro de control de tráfico instalado en las dependencias de la Policía Local. El control y visionado de las cámaras corresponde a los agentes. Además, ya se ha asignado una partida de 100.000 euros para llevar a cabo la segunda fase de este proyecto.

Guillermo Sendra, concejal de Seguridad Ciudadana, destaca que “con este sistema de videovigilancia Calp mejora sustancialmente en gestión del tráfico y en seguridad ciudadana al tener controlados los principales accesos y las grandes arterias de la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Informática, Marco Bittner, afirma que “el ayuntamiento da un paso decisivo hacia la modernización tecnológica de sus servicios, apostando por una administración más ágil y eficiente”.

La alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que “mejorar la seguridad de Calp y los calpinos es una reivindicación histórica que se cumple en esta legislatura por lo que agradezco el gran esfuerzo y disciplina de los concejales y técnicos responsables para lograr este objetivo tan positivo para todos”.