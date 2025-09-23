La crisis imparable del comercio de pueblo: cierra tras 115 años una zapatería del centro histórico de Xàbia

Los centros históricos son hoy otra cosa. Han perdido el pálpito de las compras del día a día, el pulso del comercio tradicional y de pueblo. Los comercios cierran sin remedio. Los "botiguers", vendedores de trato familiar y en los que puedes confiar ciegamente, desaparecen. El comercio de siempre también es historia. En Xàbia, en las pasadas fiestas de Sant Joan, la Penya l'Escaldà (una entidad festera que hace memoria y cultura) recuperó las fotos de las tiendas de Xàbia que han ido bajando la persiana. El pueblo ha cambiado una barbaridad. Del tejido de panaderías, ferreterías, tiendas de telas, carnicerías, pastelerías, barberías, bares históricos, floristerías, sastrerías o primeros supermercados de pueblo, no queda apenas nada. En el centro histórico, sobreviven Armell, un comercio con 102 años; Tejidos Grau, que data de 1890; la mercería Benavent, abierta en 1914, o la panedería Santacreu. Y para de contar. Resisten. Algún puesto del Mercat Municipal evoca las tiendas de ultramarinos y los colmados.

Otro de los comercios familiares que hasta ahora plantaba cara a la crisis era Calzados la Rulla. Esther Cardona, la cuarta generación, ha luchado todo lo que ha podido. Pero nada ayuda. Los gigantes del comercio electrónico y los centros comerciales ejercen una competencia despiadada. Las familias del casco antiguo que han sido clientes de siempre de estos negocios se han mudado. Los que quedan han cambiado sus hábitos de consumo. Y no se puede vivir de los turistas que compran zapatos o ropa como si fueran souvenirs. Estos negocios dependían mucho de una clientela fija, de aquellos vecinos que cuando necesitaban unos zapatos (para el día a día o para ir "ben mudats") se dejaban aconsejar por vendedores que, por tradición familiar, experiencia y sensibilidad, sabían muy bien lo que se traían entre manos.

ESCALDA 2025 17 BARBERIA SALA, CARRER MAJOR.jpg / Penya l'Escaldà/Fundació Cirne

Esther ha buscado vías como la de la tienda online, los descuentos o el diseño mediterráneo y muy fresco para dar vida a esta histórica zapatería. La fundó como alpargatería su bisabuela Magdalena en 1910. Luego pasó a la hija de ésta, Nicolasa. Juan, Pepe y Cati Cardona le dieron una nueva dimensión a la zapatería, una de las más importantes de la Marina Alta. Sí siguen abiertas la Rulla Puerto y Fresh Shoes. Son negocios también de esta familia. Pero el cierre de la tienda del pueblo, de Calzados la Rulla, significa, de alguna forma, perder el espacio fundacional de una de las grandes sagas de comerciantes de la comarca.

El drama del cierre de los comercios familiares

El local de la calle Sant Bonaventura cerró el pasado 13 de septiembre. En el escaparate hay un cartel de "se alquila". El centro histórico está hoy un poco más huérfano. El comercio tradicional da vida a los pueblos. Es un drama que estos negocios bajen la persiana uno tras otro. Se pierde un mundo, el de las tiendas de siempre, y una historia de familias que se desvivían por sus clientes.