Diversidad, inclusión y un símbolo de resistencia en Gaza en el camino al Castell de Dénia
El artista alicantino Iñigo Lanz ha creado un mural que da vida y color a un muro antes anodino de la calle que lleva a la fortaleza
La obra incluye una sandía, fruta que tiene los colores de la bandera palestina
Una nueva iniciativa de visibilización y concienciación impulsada por la concejalía de Igualdad y Diversidad de Dénia ha cambiado la imagen del carrer de la pujada al Castell, esquina con la calle Hospital, uno de los principales accesos al monumento más visitado de Dénia. La iniciativa ha consistido en pintar un mural por la diversidad que ya recibe a vecinos y visitantes del barrio de Les Roques. Obra del artista alicantino Iñigo Lanz, esta intervención artística “pone en valor la diversidad humana en todas sus variantes”. Para ello, se ha buscado "tanto la diversidad sexo-genérica, como la racial, la discapacidad, los cuerpos no normativos y el diálogo intergeneracional. Una proyección de la Dénia diversa en la que convivimos todos", ha señalado el concejal Javier Scotto.
Destaca la puesta en valor del feminismo, con la inclusión de personajes LTB y el signo morado del triángulo invertido; y la diversidad afectivo-sexual y de género, representada por personajes con diferentes orientaciones sexuales y personas transgénero o intersexuales, que se identifican en el mural a través de códigos visuales ampliamente aceptados como las banderas del colectivo LGTBIQ+.
La diversidad funcional está también presente, con “cuerpos no normativos, capacidades diversas, y personas de todas las edades, un dialogo intergeneracional que comparte este espacio emblemático de Dénia”. Finalmente, un perro verde nos recuerda que “todas y todos somos especiales, únicos y maravillosos, sin necesidad de encajar en estándares impuestos socialmente”, en palabras del autor.
Solidaridad con Gaza
El mural incluye también una referencia al genocidio que se está cometiendo en Gaza. El autor ha introducido una sandía, símbolo de resistencia de Palestina (esta fruta tiene los colores rojo, verde, blanco y negro de la bandera de ese país
En definitiva, "un mural que apela al dialogo, la convivencia y. por supuesto, la paz, del que toda persona que se acerque puede formar parte, dado que está diseñado para retratarse fotográficamente junto a los personajes", ha indicado el edil de Diversidad.
En esta intervención artística se dan la mano visibilidad, reivindicación, igualdad e inclusión, junto con la recuperación del espacio urbano con la restauración de la fachada de una casa de titularidad municipal, “que le ha cambiado la cara a esta calle muy frecuentada por los turistas que suben al castillo”.
Esta actuación está subvencionada por la Dirección General de Diversidad de la Generalitat con 2.745,64 euros.
El muralista
Iñigo Lanz (Alicante, 1977) es un artista e ilustrador titulado en Ingeniería Técnica en Diseño Industrial y Máster Universitario en Educación Secundaria, especialidad Dibujo y Artes Plásticas.
Características de su estilo es la ilustración vectorial, los colores vivos y planos y mucho humor.
La temática de su obra gira siempre en torno a dos grandes temas: la diversidad humana y la visibilización del colectivo LGTBIQ+; y la arquitectura, su otra gran pasión, como fuente de inspiración.
