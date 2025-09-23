Una gran marca de arroces quiere comercializar la variedad bombón de la Marjal de Pego

"Hemos visto la luz". En las ferias y encuentros de "Cuina de Territori" del mercado gastronómico y cultural Els Magazinos de Dénia siempre surge un destello de esperanza para los agricultores, los pescadores, los productores y los artesanos. Este mercado tira del carro e insufla optimismo. Y es José María Pascual, presidente del grupo arrocero de Pego Les Tanques, quien desvela que los agricultores de la Marjal de Pego-Oliva ven la luz. Y suelta la bomba: "Una gran empresa quiere envasar y comercializar el arroz bombón de nuestro parque natural". En estos arrozales (un precioso paisaje de gran riqueza ornitológica), los agricultores cultivan dos variedades de arroz, el bomba y el bombón. Esta última se recuperó en 2017. Se había dejado de cultivar en 1965. Se pudo volver a sembrar ya que se conservaban semillas en la estación arrocera de Sueca. Las llevó en 1932 un agricultor pegolino.

"Es una marca muy conocida la que quiere comercializar nuestro arroz", avanza José María Pascual, quien recuerda que el arroz de Pego es uno de los más sanos del mundo. Tiene, y así lo han constatado los expertos en tecnología de los alimentos de la Universidad Miguel Hernández, muy bajo contenido en arsénico.

El agua fluye en el marjal. El agua mana limpia y pura de los "ullals". La calidad ambiental de este humedal es extraordinaria. Su riqueza ornitológica y de flora y el paisaje, bellísimo, constatan que un lugar tan vivo tiene muy buena simiente. Y sus arroceros ven la luz. Que una importante marca quiera abrir mercado a estas variedades es un gran espaldarazo para los agricultores.

De la Marjal y la mar, de la Marina y "mariners": estos arroces son la bomba (imágenes de Viu l'Arròs Mariner de Els Magazinos de Dénia) / A. P. F.

En su perfecto punto de cocción, el arroz bomba cruje levemente. La textura es perfecta. Y se impregna de mar. El "arròs mariner" de la Marina Alta es marjal y mar. Els Magazinos lo reivindica en el encuentro que tuvo lugar este domingo de "Viu d'arròs mariner". Cambió el formato de concurso por el de encuentro. Los matices, pequeñísimos matices, decantaban los premios. Y todos estos arroces son insuperables. En esta edició, participaron Rosita Pons, de Jesús Pobre; Juansa Moll, de Pego; Moisés Osorio, de Sax; José Ramón Perales, de Dénia; Pepe Vida, también de Dénia; Ximo Canet, de Alcoi; Rogelio Taverner, de Benigembla, José Rafael Pérez "Petete", de Dénia; Salva Pastor, de Els Poblets, y los alumnos del colegio de Educación Especial Raquel Payà. Estos últimos son fijos. Este mercado es inclusivo y participa en el proyecto "Inclou-me". Aquí no hay barreras.

José María Pascual, la periodista Marina Vega, Paco Sala, Rafa Margós y José Sanchis / A. P. F.

Todos los arroces, elaborados con las variedades bomba y bombón, expresan el "mar de terra" y el "mar endins". Tienen muy buen fondo. Los cocineros intensifican su sabor con pescados de roca, mariscos o boquerones.

Las paellas y calderos bullen en la plaza Dénia es vida (uno de los espacios de Els Magazinos). Los asistentes entornan los ojos al probar estos sabrosísimos arroces de marjal y mar.

Este encuentro, como todos los de Els Magazinos de Dénia, arrojan luz. El historiador Javier Calvo, un excelente divulgador, define "l'arròs mariner" como "un privilegio mediterráneo". Toda la historia de estos platos queda plasmada en un libro más de la colección "El nostre territori". El formato de encuentro refleja muy bien esa filosofía de Federico Cervera de que la paella es "comboi", familia y amistad. Es, quizás, el plato más social del mundo.

El "rancho" y las universales paellas

Paco Sala "Faso", patrón de la barca Troia de la cofradía de pescadores de Dénia, quien lleva 37 años saliendo a faenar, detalla cómo es el "rancho", la comida diaria de los marineros. "Se está perdiendo. Solo quedamos dos o tres embarcaciones en Dénia que seguimos cocinando a bordo".

Mientras, Rafael Margós, del restaurante Las Bairetes de Chiva, y José Sanchis, de l'Alter de Picassent, desvelan los secretos de las paellas a leña. Margós, quien comercializa los caldos de paellas y arroces El Paeller, advierte que cada año compra al distribuidor de pescado fresco José Llobell de Dénia nada menos que 250.000 kilos de marisco y pescado para dar fondo y sustancia a sus fumets.

La paella es universal, pero, al mismo tiempo, "l'arròs mariner" de la Marina es marjal y mar. Gastronomía sin fronteras y gastronomía también arraigada y que expresa un territorio, un paisaje y una manera de vivir (la amistad y la generosidad alrededor del sabrosísimo arroz). Y esto pasa en Els Magazinos de Dénia.