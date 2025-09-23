Europa Press

Remolcan un catamarán encallado por el mal tiempo en Xàbia

La tripulación de la Salvamar Fénix de Salvamento Marítimo ha remolcado este lunes un catamarán en la cala Sardinera de Xàbia después de que haya encallado por el mal tiempo. En la embarcación viajaban dos tripulantes y un perro. La actuación se ha realizado para evitar que el barco quedara a la deriva y pudiera suponer un peligro para navegantes, según ha detallado la empresa pública encargada de la seguridad marítima en aguas españolas a través de su perfil en la red social X. Salvamento Marítimo ha difundido este vídeo en el que se puede observar el trabajo de la tripulación de la Salvamar Fénix, conformada por un patrón, un mecánico y dos marineros, y controladores del Centro de Coordinación de Salvamento de València.