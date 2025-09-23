En la Vall de Gallinera hay futuro (y vivienda): el ayuntamiento habilita cinco pisos para jóvenes
Son viviendas compartidas para reforzar la convivencia y buscan también combatir la despoblación
En la Vall de Gallinera hay futuro. Y el futuro es oportunidades, trabajo y poder construir un proyecto de vida. Y el futuro es, claro, vivienda.
El gobierno local de la Vall de Gallinera se ha marcado como prioridad absoluta impulsar políticas de acceso a la vivienda. Quiere también combatir la despoblación. Los jóvenes y otros colectivos se enfrentan a dificultades para vivir plenamente en municipios rurales. La Vall de Gallinera tiene censados 584 habitantes. Busca arraigar a los jóvenes.
El ayuntamiento ha logrado dos subvenciones para restaurar viviendas y ponerlas a disposición de los vecinos. Las subvenciones, del programa Leader y del plan ADHA, suman 381.806 euros. Han permitido rehabilitar cinco viviendas.
El consistorio ha creado una bolsa de viviendas compartidas para facilitar la emancipación de los jóvenes y potenciar que se queden en el municipio. La decisión de hacer estos pisos compartidos responde a que así se refuerza la convivencia y la cohesión.
Esta bolsa se abrirá el próximo 1 de octubre. Durante todo el mes, los interesados podrán inscribirse.
El ayuntamiento dispondrá luego de un mes para revisar la documentación y confeccionar la lista de aspirantes. El proceso terminará con la adjudicación de las habitaciones de las viviendas compartidas.
Emergencia social
El gobierno local arrima el hombro en un problema, el de la falta de vivienda asequible, que se ha convertido en una emergencia social. Además, considera que poner a disposición de jóvenes y de otros colectivos viviendas a precios razonables puede arraigar a la población y evitar el éxodo de los jóvenes. La Vall de Gallinera es un lugar extraordinario para construir un proyecto de vida. El nuevo colegio todavía lo hará más atractivo para las jóvenes familias. Este pueblo tiene futuro. Y vivienda.
