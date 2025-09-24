Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colgado del vacío en el Morro de Toix de Calp: espectacular rescate de un escalador de 28 años

Las cuerdas se le enredaron y quedó suspendido a gran altura

Los especialistas del Consorcio de Bomberos lo rescataron y salió ileso

El escalador, colgado del vacío en el Morro de Toix

El escalador, colgado del vacío en el Morro de Toix / Consorcio de Bomberos de Alicante

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Rescate de vértigo. Un escalador de 28 años quedó ayer suspendido del vacío a gran altura en el acantilado del Morro de Toix, en Calp. Estaba ascendiendo por la vía Erikindia. Sobre las 12 horas, el Consorcio de Bomberos de Alicante recibió el aviso de que el escalador había quedado bloqueado. Se le enredaron las cuerdas. No podía subir ni bajar.

Los rescatadores dejan en tierra firme al escalador

Los rescatadores dejan en tierra firme al escalador / Consorcio de Bomberos de Alicante

El grupo de rescate de montaña del Consorcio de Bomberos acudió con el helicóptero Alpha 01. El rescate fue espectacular. El lugar sobrecoge. Hay fotos de pescadores (la tradición de "les pesqueres de cingle") que bajaban por este acantilado colgados con cuerdas.

El vídeo del espectacular rescate en el Morro de Toix de Calp

El vídeo del espectacular rescate en el Morro de Toix de Calp

Alfons Padilla

Sano y salvo

Los rescatadores llevaron a tierra firme al escalador de 28 años. Salió ileso de la peripecia. El rescate terminó a las 14.11 horas.

