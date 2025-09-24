Compromís despliega un pancartón de "Mazón dimisión" en la Plaça de l'Ajuntament de Xàbia

El "Mazón dimisión" ha llegado a la Plaça de l'Ajuntament de Xàbia. No era una pancarta, sino un pancartón. Lo han desplegado el diputado de Compromís Gerard Fullana, alcaldes (los de Pedreguer y Gata) y concejales valencianistas y docentes. El "Mazón dimisión" lo mismo sirve para un roto que para un descosido. Y Compromís asegura que el roto es "brutal" en educación, sanidad y servicios sociales en la Marina Alta. Fullana ha calificado de "escabechina" el recorte en profesores de refuerzo. Ha asegurado que el gobierno de Mazón "ha echado a la calle a 41 docentes de la comarca entre colegios e institutos".

"El PP ha recortado el 44 % de maestros de refuerzo, pero fundamentalmente se ha notado en los institutos, donde la bajada de profesorado de refuerzo ha sido del 71 %, y ha echado a la calle a 30 docentes con este perfil en los institutos públicos de Benissa, Calp, Dénia, Gata, Teulada, Xàbia y Xaló", ha denunciado el diputado de Compromís y portavoz de Educación de los valencianistas en las Corts. Ha asegurado que "la escabechina ha sido especialmente grave" en Xàbia, que ha pasado de 16 docentes de refuerzo a seis. Ha desglosado estos datos por centros. El recorte más grave, de 4 profesores, se ha dado en el instituto Antoni Llidó.

También ha advertido de que el 85 % de las bajas de profesores en el inicio de curso están sin cubrir. Uno de los centros más afectados es el IES Josep Iborra de Benissa.

El diputado de Compromís ha señalado que la conselleria de Educación falla en eficacia, gestión y también en humanidad. "A docentes que necesitan permisos para cuidar a hijos e hijas con enfermedades muy graves todavía no se les ha resuelto su situación, a pesar de que lo solicitaron el pasado mes de julio. Es una situación muy delicada y complicada tanto para estas familias, como para los propios centros que no tienen al profesorado para sustituirlos".

Además, ha denunciado que el PP "ha mirado hacia otro lado" en el problema de "las temperaturas insoportables en las aulas" en este inicio de curso.

El diputado Gerard Fullana, la concejala de Xàbia Carme Català y los alcaldes de Pedreguer y Gata, entre otros / Levante-EMV

También ha lamentado que no hayan comenzado los programas de formación de cualificación básica. "No había pasado nunca y es una falta de responsabilidad absoluta porque se quita la opción de formarse a jóvenes que necesitan una segunda oportunidad formativa".

Ha recordado que el curso pasado se organizaron siete formaciones en la Marina Alta, cinco en Dénia y dos en Xàbia. Las organizó Creama, que obtuvo 312.872 euros en ayudas por libre concurrencia con el objetivo de llevar adelante los cursos. “Este año está todo paralizado, con las ayudas sin convocar y con los cursos sin poderse organizar”, ha dicho el portavoz de Educación de Compromís.

El tijeretazo también ha llegado a la Formación Profesional. En la Marina Alta se han eliminado un grupo de los dos del grado medio de técnico en guía de actividades en el medio natural y de tiempo libre (se impartía en el instituto Historiador Chabàs de Dénia), el grado medio de Aceites de Oliva y Vinos del IES de Teulada y el grado medio de piedra seca del Enric Valor de Pego.

“Al recorte en la oferta de ciclos formativos o de las horas lectivas de los ciclos semipresenciales, se suma ahora que el PP de Mazón ha recortado un 40 % el sueldo del profesorado especialista de FP y el 22 % de las plazas se ha quedado por cubrir”, ha denunciado Fullana.

Obras paralizadas

El diputado autonómico ha recriminado al Consell que bloquee los 8,9 millones de euros del Pla Edificant para construir el centro integral de formación profesional Gent de Mar de Dénia y se niegue a delegar al Ayuntamiento de Teulada las obras del colegio Cap d'Or de Moraira. Otras obras paralizadas son la de construcción del nuevo colegio Graüll de Xàbia, la ampliación del Trenc d'Alba de Xàbia y las obras que eliminarán los barracones del Sant Vicent Ferrer de Teulada.

Fullana ha afirmadó que la conselleria le está escamoteando a la Marina Alta 77 millones en inversiones educativas.