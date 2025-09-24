El Consell dice que la playa que privatizará junto al puerto de Dénia carece de valor natural y es "arena sobre asfalto y escombros"

Los estudiantes del mayo de 68 buscaban debajo de los adoquines de París la playa. El director general de Puertos, Marc García, y la comisionada del puerto de Dénia, Pepa Font (es la líder del PP local), buscan debajo de la arena de la playa de Tamarindos (el recodo entre la playa de Raset y la escollera del Moll de la Pansa) el asfalto.

Marc García ha mostrado una fotografía de 2001. Ha recalcado que ese tramo del dominio público portuario en el que han arraigado los tarajes (Tamarix africana, arbustos de gran porte que crecen en playas y terrenos salinos) es artificial, "está degradado" y "carece de valor ambiental". Ha insistido en que en la fotografía se ve claramente que ese espacio no es estrictamente playa y que lo que ha ocurrido es que, con los años, la arena ha tapado el asfalto y los escombros de las obras del puerto. También ha recalcado que ese recodo litoral tiene uso terciario y que, tarde o temprano, allí se iba a construir una instalación turística. Eso sí, ha aseverado que el centro de ocio y de restauración que se edificará en los 6.971 metros cuadrados (la concesión reserva 5.221 m2 para la actividad y 1.550 para cordón dunar) no tendrá discoteca. La comisionada lo ha definido como "beach club".

El tramo de casi 7.000 metros cuadrados que se privatizará con la concesión para construir el "beach club" / A. P. F.

El director de Puertos (depende de la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Puertos) ha estado hoy en Dénia y ha mantenido primero una reunión con el alcalde, Vicent Grimalt, del PSPV, y los concejales del gobierno local (le han expresado su rechazo a que se privatice esa playa de Tamarindos) y luego ha estado con los vecinos afectados por el deslinde de Costas (depende del Ministerio para la Transición Ecológica) en 14 kilómetros de playas de les Deveses y les Marines.

Hay mucho frente abierto en Dénia. Hay batalla en el frente portuario y batalla en el frente litoral. El director de Puertos ha asegurado que 3.000 propiedades de primera línea están afectadas de una forma u otra por la nueva delimitación. Ha avanzado que el Consell presentará contenciosos administrativos para tumbar el deslinde y "defender a los vecinos". La comisionada del Puerto ha apostillado que el PP está "con los buenos" y que el gobierno local ha demostrado "una falta de respeto insoportable a los afectados".

Marc García anuncia nuevos contenciosos del Consell contra los deslindes de Costas y la líder local del PP asegura que su partido está "con los buenos"

Marc García ha afirmado que el Govern del Botànic ya tramitó en 2019 la solicitud de un inversor privado de Dénia para construir un edificio de locales de ocio y restaurantes. Ha mostrado un informe del ayuntamiento datado el 13 de febrero de 2023 que ponía condiciones (una, la de intentar trasplantar los "Tamarix" y, si no arraigaban, plantar nuevos) que cumpliría la concesión que ha sacado ahora la conselleria. Ha afirmado que luego otras dos empresas también de Dénia han presentado proyectos. "Al presentarse más propuestas la Ley de Puertos nos obliga a sacar una concesión", ha advertido.

"Creo que no debería surgir ninguna polémica", ha dicho el director de Puertos, que ha subrayado que la conselleria exige que el edificio se integre paisajísticamente y que no supere los 9 metros de alto y no sea más elevado que la cercana discoteca Saunders. Esta discoteca se halla también en el Moll de la Pansa, pero da al recinto portuario mientras que la edificación de Tamarindos estará encarada (y pegada) al mar.

El gobierno local no quiere más hormigón en el frente portuario

Tras la reunión con el alcalde y los concejales, ha quedado más que claro que las posturas del Consell y del ayuntamiento son irreconciliables. El alcalde ha remarcado que el consistorio dará batalla para que no se construya en un espacio litoral que está libre de edificaciones y en el que no hay barreras visuales. El gobierno local (PSPV y Compromís) tiene claro que no quiere más hormigón en la fachada portuaria.

Advierte que, si esta playa se ha formado sobre asfalto y escombros, pues bienvenida sea. Debajo del asfalto había antes arena y, en todo caso, hay tanto hormigón en primera línea que conviene dar valor y destacar que ocurra la contrario y que, por una vez, la naturaleza borre el impacto de las obras portuarias. El alcalde también ha insistido en que tras los temporales que ha sufrido Dénia (el Gloria de 2020, por ejemplo) y con el cambio climático es un riesgo construir un edificio casi metido en el mar.