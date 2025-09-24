De la Marineta al món: cinc ciutats creatives de la Unesco participen en el D*na, el gran festival gastronòmic de Dénia
Cuiners de Zahlé (Líban), Parma (Itàlia), Mérida (Mèxic), Nkongsamba (Camerú) i Trusuoka (Japó) expandixen les fronteres de la gran cita gastronòmica que té de comissari a Quique Dacosta
De la Marineta al món. El D*na no té fronteres. La gran taula de la Marineta Cassiana s’omplirà d’artistes el 27 i 28 de setembre amb el D*na Festival Gastronòmic. Cuiners de cinc ciutats creatives de la gastronomia se sumaran a ell per a celebrar el 10é aniversari de Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomia per la UNESCO. La seua participació, amb demostracions i tallers que ens aproparan a altres racons del món, està programada per al dissabte 27. Des de les 12 del migdia fins a les 19 hores, sabors, colors i aromes de la cuina de Zahlé (Líban), Parma (Itàlia), Mérida (Mèxic), Nkongsamba (Camerú) i Trusuoka (Japó) es passejaran per un escenari d’artistes que treballen productes de la mar i de la terra.
La participació de les ciutats creatives contempla l’elaboració de plats dolços i salats que són, en tots els casos, reflex d’una cultura i una manera d’entendre la cuina diferent. Verdures, peix, pasta fresca, fulles de plàtan, bulgur, soja, tamals i el conegut parmigiano reggiano figuraran com a ingredients d’elaboracions que ens traslladaran per uns moments al cor del Yucatán, la terra fèrtil de l’Orient Mitjà, l’Àfrica Central, les muntanyes sagrades del Japó o el reconegut Food Valley italià.
Quatre de les cinc ciutats creatives de la gastronomia convidades oferiran un showcooking, mentre que totes elles participaran en els tallers del festival. El D*na té de comissari al cuiner de Dénia Quique Dacosta.
El primer en actuar (12 h.) en l’Escenari de les Ciutats Creatives serà Melhem Ibrahim Fraiha, de Zahlé, que elaborarà un plat típic de la cuina libanesa, el kibbeh. Com a curiositat, i a diferència del que és habitual, utilitzarà peix en lloc de carn. En el taller que oferirà poc després en l’Espai Cuina (15.45 h.), prepararà també esta mena de croquetes tradicionals.
En representació de Parma, Chiara Massino i Giuseppe Mazzocca seran els segons en pujar a l’escenari (13 h.). Faran una demostració del caseus, un postre que parla de tradició a través de l’art i en el qual no falta el formatge. La representació italiana es completarà amb el taller de Francesdo Dall’Argine (14.30 h.), també a l’Espai Cuina, que prepararà una recepta a base de pasta fresca: tortelli di erbetta.
Els noms dels plats que ha triat el xef Wilson Alonzo ens donen una idea de la personalitat de la suea cuina. Per al showcooking (14 h.) ha escollit el tocbiwa (tamal de fulla d’elote), mentre que en el taller que dirigirà en l’Espai Aqualia prepararà sikilpak, tikinxic i chanchan, (15.45 h.), exemple de la tradició maia.
La cuina japonesa aterrarà en el festival de la mà del cuiner Hiroshi Matsumoto (15 h.), que elaborarà verdures Tsuruoka en un Shonai sashiko. Ha denominat el plat Food in form, memory in color i amb ell recull l’esperit d’una tècnica de brodat de la regió de Shonai. Hideyuki Kimura, també de Tsuruoka, prepararà en el seu taller de l’Espai Aqualia (18.15 h.) Dadacha-mame tempura with zaru soba, amb protagonisme per a l’apreciada varietat local d’edamame.
També per la vesprada, en este cas en l’Espai Cuina, Marie Thérèse Guimatsa elaborarà un plat de la cuina local de Nkongsamba en el seu taller (17 h.). Es tracta de foufou and njapche, unexemple de la cuina tradicional camerunesa que inclou peix sec i verdures locals.
Dénia i Eivissa pugen a l’escenari
Per l’Escenari de les Ciutats Creatives passaran altres dos grans cuiners. Liván Valdés (16 h.) ho farà com a representant de la ciutat que ha estat convidada enguany pel festival, Eivissa. Per al xef executiu del restaurant El Corsario, la cuina és molt més que una professió: un llenguatge per a contar històries i transmetre emocions. Poc després (17 h.) oferirà el seu showcooking Carlos G. Moreno, del restaurant Dexcaro & Ossadía, de Dénia, un cuiner a qui li agrada sorprendre la gent amb la seua cuina i generar nous impactes i experiències. Inquiet i atrevit, la seua ment sempre està pensant receptes, creacions i tècniques noves.
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- Los 16 pisos que se entregarán a Xàbia para alquiler social son 'cajas de zapatos': tienen entre 30 y 44 m2