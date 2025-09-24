Música, ball, art, jocs de taula i l'homenatge al centenaris de Dénia per a celebrar el Dia del Major
El "Ball dels Diumenges" es trasllada la vesprada del 5 d'octubre a la plaça de María Hervás
Nacions Unides vol centrar enguany la commemoració del Dia Internacional de les Persones Majors, l'1 d'octubre, en la reivindicació del paper actiu i transformador de la gent gran en la construcció de societats resilients i equitatives. "Des de Dénia ens volem sumar a aquesta celebració i a aquesta reivindicació", ha assenyalat la regidora del Major, Marta Gascó, "perquè en l'entorn més proper, dia a dia, els nostres majors ens ajuden, des de la seua experiència, a millorar la ciutat i garantir que siga, efectivament, una ciutat justa i respectuosa amb les necessitats i inquietuds de totes i tots els ciutadans, independentment de l'edat".
Per a agrair-los aquesta gran contribució, l'Ajuntament de Dénia ha organitzat un programa commemoratiu del Dia del Major que arrancarà l'1 d'octubre, dimecres, amb l'acte central, al Centre Social, a les 18.30 h, on es llegirà el manifest del Dia de les Persones Majors 2025 i es dedicarà un homenatge, per segon any, a les persones centenàries: Pierina Larizzate, María Antonia Barboza, Juan Frasés Pérez i Mariano Rodríguez Baz. Aquest acte commemoratiu, a més, comptarà amb l'actuació de la Coral de la Llar dels Jubilats.
El mateix dimecres pel matí, s'hi impartirà un taller de ball adaptat i s'hi inaugurarà l'exposició fotogràfica "Els savis de la nostra vida son les nostres arrels".
La celebració continuarà el cap de setmana amb els tornejos de dòmino i de cartes (divendres de vesprada i diumenge, les finals); una nova vesprada de ball a la Residència Santa Llúcia, el dissabte 4; i una festa, diumenge de vesprada, a la plaça de María Hervás, amb l'actuació musical de Rosa Domínguez Spiteri i el "Ball dels Diumenges" amb DJ Retoret que, en aquesta ocasió tan especial, ix a la plaça per a convidar tota la ciutadania a sumar-s'hi.
"Una gran festa intergeneracional"
Segons ha destacat Marta Gascó, "volem que el ball es convertisca en una gran festa intergeneracional, en què persones de totes les edats gaudisquen de la màgia i el bon ambient que hem aconseguit crear cada diumenge al Centre Social".
"El diumenge 5 d'octubre, ballem totes i tots junts per a celebrar amb la nostra gent gran el seu dia".
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
- Carta a Calpe
- Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia
- Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
- La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
- Los 16 pisos que se entregarán a Xàbia para alquiler social son 'cajas de zapatos': tienen entre 30 y 44 m2