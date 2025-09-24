Pego continua fomentant la conservació del medi ambient entre jóvens de la mà d'Europa
Representants de l'Ajuntament es desplacen fins a Croàcia per a participar en la quarta trobada del projecte EcoSphere enfocat en la cura de l'entorn natural
Pego continua treballant de la mà d'Europa per a augmentar el foment de la cura del medi ambient entre els i les més jóvens. Una comitiva pegolina va participar la setmana passada en unes sessions de treball que van tindre lloc en Pregrada, Croàcia. Proposta que forma part del projecte EcoSphere, centrat en la cura de l'entorn natural i potenciar la participació dels més jóvens en esta comesa.
Durant els dies de treball en el municipi croat, la comitiva pegolina, al costat de delegacions arribades dels altres sis països participants (Grècia, Croàcia, Letònia, Eslovènia, Itàlia i Portugal) van realitzar diferents visites i activitats relacionades amb el medi ambient, la seua cura i adequació a l'entorn urbà.
El grup va visitar el parc natural Odrasko Polje, un aiguamoll en el qual conviu fauna i flora, de fet en esta zona s'han registrat al voltant de 300 plantes. En les seues prades pasturen vaques i cavalls, principalment. Odransko Polje és una àrea d'importància internacional per a les aus, i consegüentment forma part de la xarxa ecològica Natura 2000. Els amfitrions van explicar la importància de preservar este espai natural per a la preservació d'espècies.
Unes altres de les visites va ser a una granja ecològica, on s'aposta per un sistema de treball basat en el màxim respecte per la naturalesa. Situada en els voltants d'un espai natural protegit, les representants de les diferents delegacions van comprovar com es treballa per a traure rendiment a la naturalesa sense danyar-la.
Sens dubte, una de les parts més destacades de l'estada en Pregrada va ser la visita a una piscina natural, ara en construcció, i que és un dels projectes més ambiciosos del govern de Pregrada. Es tracta d'una piscina que funciona com un ecosistema autosostenible, on una zona de bany es combina amb una zona de regeneració (zona de depuració) separada. En esta última, les plantes aquàtiques i microorganismes beneficiosos filtren l'aigua, absorbint nutrients i transformant contaminants en aliment per a les plantes, gràcies a un sistema de circulació d'aigua i substrats com grava i arena. Este procés natural purifica l'aigua sense necessitat de productes químics, creant un ambient saludable i equilibrat.
També va haver-hi temps de visitar el jardí d'infància de Pregrada, on s'ha apostat per incloure la naturalesa en els espais d'oci dels més xicotets i les més xicotetes. La comitiva pegolina va comprovar com el pati en el qual juguen està enfocat al foment de la cura de la naturalesa: un espai verd amb racons com la zona de cultiu de vinya, la de plantes autòctones o zones de joc en els quals la vegetació és abundant.
Hotels d'insectes
Els participants del projecte EcoSphere també van tindre temps de participar en alguns tallers, dels quals destaca el de la construcció d'hotels d'insectes, una estructura artificial, generalment de fusta, dissenyada amb diversos materials naturals com a canyes, troncs i pinyes, que proporciona refugi, llocs per a la cria i llocs d'hibernació a insectes beneficiosos per al jardí, com a abelles solitàries i marietes. Estos hotels ajuden a mantindre l'equilibri ecològic en atraure a estos insectes, que controlen plagues de manera natural i actuen com a pol·linitzadors, i a més servixen com a ferramenta educativa per a observar la naturalesa.
“Ha sigut una experiència molt enriquidora. Hem pres nota d'alguns dels projectes i propostes que s'estan treballant ací en Pregada i que intentarem impulsar, així com d'altres propostes pels companys d'altres països”, explica l'edil de Joventut, Paula Orihuel. “El projecte EcoSphere creu en la participació dels més xicotets i les més xicotetes en la cura de la naturalesa, ens agraden molts dels aspectes en els quals treballen en Pregrada per a millorar eixe foment de participació inculcant des de la infància, organitzant tallers, creiem que a Pego hi ha suficient potencial, grups, col·lectius o entitats amb les quals ens podem associar per a treballar de mà en el foment i cura del nostre entorn natural. Som uns privilegiats per viure on vivim i hem de transmetre als i les més jóvens l'amor per la naturalesa”.
