Envían a los sindicatos a barracones en el hospital de Dénia
UGT considera inaceptable que se los traslade a prefabricas situadas en el patio de carga y descarga y dice que esta ubicación ya la desaconsejó en 2019 la Inspección de Trabajo
La conselleria sostiene que tiene que ganar espacio interno para nuevas consultas y aulas necesarias tras lograr la acreditación de hospital universitario
La conselleria de Sanidad ha anunciado hoy una "reorganización interna" para liberar espacio dentro del hospital de Dénia para destinarlo a consultas y aulas que son necesarias tras lograr la acreditación como hospital universitario (los estudiantes y residentes necesitan bibliotecas y espacios de estudio). La "reorganización" significa trasladar a los sindicatos a "unidades modulares". El sindicato UGT ha denunciado que lo de las "unidades modulares" es un eufemismo. Advierte que se les quiere trasladar a barracones situados en la zona de carga y descarga del hospital y junto a la morgue.
UGT dice que los barracones no reúnen las condiciones mínimas y que, además, están en un patio de tránsito de camiones. "Es un patio de mercancías. En 2019, la Inspección de Trabajo ya indicó que, al tratarse de una zona de carga y descarga, no era adecuada para albergar servicios ni despachos sindicales", ha advertido la delegada sindical Patricia Pelegrí.
Este sindicato considera que la reubicación "vulnera de facto la ley de libertad sindical", que obliga a que se dote a los representantes de los trabajadores de "un local adecuado".
Patricia Pelegrí incide en que en el hospital hay otros espacios: amplias zonas verdes y una capilla de grandes dimensiones. Califica de "vergonzosa" la reubicación. Afirma que los barracones y la decisión de colocarlos en una zona de carga y descarga demuestran "el escaso respeto que se tiene a las organizaciones sindicales". Recuerda que antes de la reversión (el hospital y el departamento de salud de Dénia volvieron a ser de gestión pública el 1 de febrero de 2024) los sindicatos estaban mal repartidos por los despachos del hospital. Dice que en 2019, estos despachos estaban junto a la zona de esterilización. "Durante un tiempo muchos sindicalistas empezamos a encontrarnos mal". Tras las denuncias a Salud Laboral, se los trasladó a la bibloteca. Ya entonces se planteó la mudanza a barracones en el patio de mercancías. La Inspección de Trabajo lo desaconsejó.
"UGT lleva desde 2019 dando tumbos en este hospital sin tener un despacho localizable ni con cobertura para atender a sus afiliados o cualquier consulta. Es inaceptable", recalca Patricia Pelegrí.
Agrupar a los sindicatos
Mientras, la conselleria ha afirmado que los sindicatos no tenían espacio propio y "su distribución era dispersa y poco eficiente". "Ahora todas las fuerzas sindicales estarán agrupadas en el mismo entorno".
