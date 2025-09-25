Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local halla cocaína rosa y otras drogas ocultas en un narcocoche en Xàbia

Los agentes arrestan a los cuatro ocupantes de un vehículo cuyo conductor también dio positivo por consumo de sustancias estupefacientes

Imagen de archivo de un minucioso registro en un vehículo

Imagen de archivo de un minucioso registro en un vehículo / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

La Policía Local de Xàbia sigue luchando contra la venta de droga. Esta madrugada los agentes han detectado un "narcocoche". En un control en el Fielato (la entrada a Xàbia desde Jesús Pobre), control llevado a cabo para prevenir robos en viviendas y el tráfico de drogas, los policías pararon a un vehículo que presentaba deficiencias administrativas. Le dieron el alto sobre las 01:25 horas.

La droga intervenida a los ocupantes del vehículo

La droga intervenida a los ocupantes del vehículo / Policía Local de Xàbia

El conductor dio positivo en la prueba de consumo de drogas. De ahí que los agentes realizaran un registro del vehículo. Contaron con la unidad canina. El perro Kosmo (el otro perro de la unidad es Khalan) demostró, una vez más, su gran olfato. Los agentes encontraron varias bolsitas que, aparentemente, contenían cocaína, una pieza de hachís, varias dosis de la sustancia conocida como TUSI o “cocaína rosa”, una droga sintética que debe su nombre a su característico color rosado y que es una mezcla de otras sustancias psicoactivas como ketamina, anfetaminas, LSD, MDMA o cafeína.

Golpe a la venta de droga al menudeo

Los agentes detuvieron a los cuatro ocupantes del coche como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Los llevaron al Puesto Principal de la Guardia Civil. La Benemérita continuará las diligencias.

La alcaldesa, Rosa Cardona, y el concejal de Seguridad, Juan Ortolá, han subrayado el compromiso del ayuntamiento con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas. Los controles preventivos están reduciendo la venta de droga al menudeo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere en Calp una bebé de 20 días y su madre está grave al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
  2. La operación para reflotar el gran velero embarrancado en Xàbia también encalla
  3. Carta a Calpe
  4. Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia
  5. Muere uno de los heridos en el accidente múltiple de Benissa
  6. La madre de la bebé de 26 días que murió al arrollarlas a las dos un coche en Calp sale de la UCI y ya está en planta
  7. Los 16 pisos que se entregarán a Xàbia para alquiler social son 'cajas de zapatos': tienen entre 30 y 44 m2
  8. Pepa, ¿ya tienes el parking cerrado?': Xàbia precinta el aparcamiento ilegal de la cala de la Barraca

La Policía Local halla cocaína rosa y otras drogas ocultas en un narcocoche en Xàbia

La Policía Local halla cocaína rosa y otras drogas ocultas en un narcocoche en Xàbia

El ple de Dénia exigix al Consell que paralitze la privatització de la platja al costat del port

El ple de Dénia exigix al Consell que paralitze la privatització de la platja al costat del port

El pleno de Dénia exige al Consell que paralice la privatización de la playa junto al puerto

El pleno de Dénia exige al Consell que paralice la privatización de la playa junto al puerto

Precios por las nubes (y es literal) en Calp: apartamentos de un millón de euros a partir del piso 13

Precios por las nubes (y es literal) en Calp: apartamentos de un millón de euros a partir del piso 13

El Consell diu que la platja que privatitzarà al costat del port de Dénia no té valor natural i "és "arena sobre asfalt i enderrocs"

El Consell diu que la platja que privatitzarà al costat del port de Dénia no té valor natural i "és "arena sobre asfalt i enderrocs"

Música, ball, art, jocs de taula i l'homenatge al centenaris de Dénia per a celebrar el Dia del Major

Música, ball, art, jocs de taula i l'homenatge al centenaris de Dénia per a celebrar el Dia del Major

Compromís despliega un pancartón de "Mazón dimisión" en la Plaça de l'Ajuntament de Xàbia

Compromís despliega un pancartón de "Mazón dimisión" en la Plaça de l'Ajuntament de Xàbia

El Consell dice que la playa que privatizará junto al puerto de Dénia carece de valor natural y es "arena sobre asfalto y escombros"

El Consell dice que la playa que privatizará junto al puerto de Dénia carece de valor natural y es "arena sobre asfalto y escombros"
Tracking Pixel Contents