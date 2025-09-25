La Policía Local halla cocaína rosa y otras drogas ocultas en un narcocoche en Xàbia
Los agentes arrestan a los cuatro ocupantes de un vehículo cuyo conductor también dio positivo por consumo de sustancias estupefacientes
La Policía Local de Xàbia sigue luchando contra la venta de droga. Esta madrugada los agentes han detectado un "narcocoche". En un control en el Fielato (la entrada a Xàbia desde Jesús Pobre), control llevado a cabo para prevenir robos en viviendas y el tráfico de drogas, los policías pararon a un vehículo que presentaba deficiencias administrativas. Le dieron el alto sobre las 01:25 horas.
El conductor dio positivo en la prueba de consumo de drogas. De ahí que los agentes realizaran un registro del vehículo. Contaron con la unidad canina. El perro Kosmo (el otro perro de la unidad es Khalan) demostró, una vez más, su gran olfato. Los agentes encontraron varias bolsitas que, aparentemente, contenían cocaína, una pieza de hachís, varias dosis de la sustancia conocida como TUSI o “cocaína rosa”, una droga sintética que debe su nombre a su característico color rosado y que es una mezcla de otras sustancias psicoactivas como ketamina, anfetaminas, LSD, MDMA o cafeína.
Golpe a la venta de droga al menudeo
Los agentes detuvieron a los cuatro ocupantes del coche como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Los llevaron al Puesto Principal de la Guardia Civil. La Benemérita continuará las diligencias.
La alcaldesa, Rosa Cardona, y el concejal de Seguridad, Juan Ortolá, han subrayado el compromiso del ayuntamiento con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas. Los controles preventivos están reduciendo la venta de droga al menudeo.
