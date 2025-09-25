El perro Kosmo halla cocaína rosa y otras drogas ocultas en un narcocoche en Xàbia

Kosmo, uno de los dos perros de la Unidad Canina de la Policía Local de Xàbia, tiene un olfato finísimo. Esta madrugada ha vuelto a ayudar a los agentes a detectar un "narcocoche". En un control en el Fielato (la entrada a Xàbia desde Jesús Pobre), control llevado a cabo para prevenir robos en viviendas y el tráfico de drogas, los agentes pararon a un vehículo que presentaba deficiencias administrativas. Le dieron el alto sobre las 01:25 horas.

La droga intervenida a los ocupantes del vehículo / Policía Local de Xàbia

El conductor dio positivo en la prueba de consumo de drogas. De ahí que los agentes realizaran un registro del vehículo. Y Kosmo (el otro perro de la unidad canina es Khalan) demostró, una vez más, su gran olfato. Los agentes encontraron varias bolsitas que, aparentemente, contenían cocaína, una pieza de hachís, varias dosis de la sustancia conocida como TUSI o “cocaína rosa”, una droga sintética que debe su nombre a su característico color rosado y que es una mezcla de otras sustancias psicoactivas como ketamina, anfetaminas, LSD, MDMA o cafeína.

Golpe a la venta de droga al menudeo

Los agentes detuvieron a los cuatro ocupantes del coche como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Los llevaron al Puesto Principal de la Guardia Civil. La Benemérita continuará las diligencias.

La alcaldesa, Rosa Cardona, y el concejal de Seguridad, Juan Ortolá, han subrayado el compromiso del ayuntamiento con la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico de drogas. Los controles preventivos están reduciendo la venta de droga al menudeo.