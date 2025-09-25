El pleno de Dénia exige al Consell que paralice la privatización de la playa junto al puerto

El "no" del Ayuntamiento de Dénia a que se privatice la playa entre el Raset y el puerto, área que se conoce como Tamarindos, se plasmará esta tarde, en el pleno ordinario, en un acuerdo firme y contundente. El gobierno local (PSPV y Compromís) aprobará en el pleno una moción para exigir al Consell que paralice la concesión para construir en 6.000 metros cuadrados de este recodo litoral (es dominio público portuario) un centro de ocio y de restauración, un "beach club", según la líder local del PP y comisionada del Consell en el puerto dianense, Pepa Font.

El gobierno local le traslada a la Dirección General de Puertos que levantar un edificio de 9 alturas en un espacio de dunas y vegetación (han arraigado los tarajes o "tamarix", valiosos arbustos de gran porte) es ir contra la realidad del cambio climático y provoca un gran "impacto medioambiental y urbanístico". La moción subraya que la mejor defensa contra los temporales es renaturalizar este tramo de costa y afianzar las dunas.

También se hace eco del rechazo ciudadano y de los colectivos ecologistas a poner más hormigón en la primera línea de mar de Dénia. Y recalca que Puertos ha ido a la suya y no ha contado para nada con el ayuntamiento y los vecinos. Publicó la concesión en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana sin trasladar antes el proyecto al consistorio. El gobierno local denuncia "la falta de diálogo institucional en decisiones que afectan a Dénia". Y avisa de que este proyecto "competirá con la oferta hostelera y de ocio ya existente".

El director general de Puertos, Marc García, estuvo ayer en Dénia y ya quedó claro que las posturas son irreconciliables. El Consell sigue adelante con la privatización de este tramo litoral. El gobierno local plantará batalla y en el pleno ya "da un paso más con el objetivo de dejar constancia oficial del malestar y de reclamar a la administración competente que escuche la volunta de Dénia".

El pleno también insta a la conselleria a convocar de manera inmediata el Espai Port-Ciutat, un foro de participación y diálogo de Puertos con el ayuntamiento.

Protesta de los vecinos

El voto de los partidos de la corporación ya se puede intuir. El gobierno local aprobará la moción. El PP votará en contra. Falta saber qué votará el concejal de Gent de Dénia, Mario Vidal. Al pleno asistirán representantes de Cultura Sostenible, colectivo que ya el domingo convocó una protesta (la secundaron más de 300 vecinos) en la zona de Tamarindos.