Precios por las nubes (y es literal) en Calp: apartamentos de un millón de euros a partir del piso 13

Precios en progresión vertical. El urbanismo se sube al ascensor. Más alto, más caro. Calp, con su modelo de crecimiento híbrido (chalés dispersos, adosados y torres de apartamentos), vive una escalada de precios. Están por las nubes. Es literal. Los áticos compiten con los chalés de lujo. En las nuevas promociones, esas que abrazan el humedal de les Salines, se ve claro como, de planta en planta, las viviendas se encarecen. A partir del piso 13 superan el millón de euros. Son, claro, apartamentos de lujo. Y la vista es, quizás, el lujo supremo. Las tres nuevas torres que se están levantando en el extremo norte de les Salines, promoción que hace unos meses llevó a los ecologistas de ACEC (Asociación Cultural y Ecologista de Calp) a poner el grito en el cielo (nunca mejor dicho), son el puro ejemplo de esa progresión al alza. Las construye la empresa VAPF. De esta promotora de la Marina Alta se pueden decir muchas cosas. Lo que resulta innegable es que sabe olfatear el negocio. Y los áticos son un negocio sin techo.

En esta promoción de tres torres de apartamentos de lujo, la vivienda más barata está a ras de suelo, es decir, en la primera planta. Se vende por 587.000 euros y tiene 274 metros cuadrados y dos habitaciones. En la tercera planta, el apartamento de 318 m2 sube a 767.000 euros. Una vivienda de 348 m2 en la planta 7 se va ya a los 904.000 euros. Y la frontera del millón de euros está en el piso 13. Un apartamento de 345 m2 llega a los 1.018.000 euros. Los dúplex de las plantas 15 y 16, el techo de estas torres, ya están por las nubes. El de 529 m2 se vende por 1,6 millones y el de 552 m2 por 1,7 millones. Tienen piscina privada, solárium y grandes terrazas.

Cinturón de torres

Calp crece a estirones. No queda suelo en la primera línea. Las grúas y las nuevas promociones rodean les Salines. Las promotoras destacan de los apartamentos de lujo sus vistas al humedal, al Penyal d'Ifac y al Mediterráneo.

Los ecologistas de Calp ya han advertido que un cinturón de torres está estrangulando por todos sus flancos les Salines, una laguna de gran riqueza ornitológica (se han catalogado 173 especies de aves y las que más llaman la atención son los flamencos).