“Tabernacle”, el cant, la carn, el poema i el festeig sublim de Carles Mulet amb la lírica eròtica

L’escriptor de Gata ompli la biblioteca Carme Miquel en la presentació d’un poemari deliciós, sorprenent i voluptuós que renova el misticisme

Esperança Vives i Carles Mulet

Esperança Vives i Carles Mulet / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Gata de Gorgos

Un festeig sublim i durador. Aquests poemes els ha escrit Carles Mulet al llarg de vint-i-cinc anys. Els ha reunit ara en “Tabernacle”, un poemari deliciós, sorprenent i voluptuós que renova la tradició literària del misticisme. L’autor confessa que li fascina el “Càntic dels Càntics”, el llibre bíblic que va iniciar la sacralització de l’erotisme, del desig i de l’amor mundà. Carles presenta “Tabernacle” en la biblioteca Carme Miquel del seu poble, Gata de Gorgos. Amics i escriptors (Teresa Pascual, Manel Rodríguez-Castelló, Pepa Guardiola, Vicent Botella, Encarna Roselló…) l’acompanyen.

El public va omplir la biblioteca Carme Miquel

El public va omplir la biblioteca Carme Miquel / A. P. F.

La poeta d’Ondara Esperança Vives reflexiona sobre “Tabernacle”. Diu que “més que un llibre és un espai sagrat, una cambra de revelació” i un aixopluc de “llengua i memòria. Destaca que aquests versos són “austers, depurats i místics”. També veu en el tabernacle (receptacle de les coses sagrades) un tendal, una “enramada de versos” i un “ombradiu”, títol d’un dels tres reculls d’aquest preciós retaule poètic. I subratlla que Carles Mulet és un autor "fermament arrelat en la Marina Alta".

El llibre comença amb un vers del “Llibre d’Amic i Amat” de Ramon Llull i termina amb un altre del “Cántico espiritual” de Juan de la Cruz. Carles Mulet conrea un solc de la lírica eròtica, la mística, que també va influir poderosament en Federico Garcia Lorca (“Amor de mis entrañas, viva muerte…”). Un eco més llunyà es pot trobar en el “Viatge a l’amor” de William Carlos Williams: “Evita els esbarzers// et diuen// no es viu// evitant// els esbarzers”.

La regidora de Cultura, Àngels Soler, va destacar que els poetes són hui més necessaris que mai

La regidora de Cultura, Àngels Soler, va destacar que els poetes són hui més necessaris que mai / A. P. F.

El primer poema (“El cant fou carn// i, als llavis la rosa,// es feu poema”) ja revela molt de “Tabernacle”. Cant és càntic, plegaria. Carn és desig i sensualitat. El poema és la consumació, el clímax. I Carles Mulet és un poeta valent (l’erotisme, hui absoluta gosadia) i brillant. Aquest poemari resulta, a més, insòlit. En una lírica, l’eròtica, més inclinada al vessant festiu i procaç, l’escriptor de Gata renova el misticisme i sacralitza i alhora fa terrenal (tot, a vegades, en el mateix poema) l’amor.

“Hui també li fem un reconeixement a Carles. Li estem molt agraïts. Fa cinquanta anys que escriu poemes, novel·les i assajos. Porta el nom de Gata per tot arreu i ara, en aquests temps tan foscos, autors com ell són més necessaris que mai”, va destacar la regidora de Cultura, Àngels Soler.

