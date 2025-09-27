De atracción turística en verano a problemón en otoño: el velero de 19 metros cumple dos meses encallado en Xàbia

"Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo". El problema es que el tiempo se enfurruñará un día de estos. Mientras tanto, ahí sigue. Encallado y bien encallado. Hace ya dos meses que el velero "Bau bau", de 19 metros de eslora, embarrancó en la duna fósil del Primer Muntanyar de Xàbia. La operación para reflotarlo sigue atascada. Lo último que se sabe es que el dueño y la empresa de Mallorca que se ha hecho cargo de retirar la embarcación han presentado un nuevo plan de remoción en Capitanía Marítima. Cada día que pasa, crece el riesgo de que se desate un temporal (el otoño es borrascoso) y que el oleaje haga añicos la embarcación y desperdigue los trozos de fibra de vídrio por toda la bahía de Xàbia.

El velero, convertido este verano en una atracción turística, no se ha movido ni un centímetro. Sigue recostado sobre uno de los flancos del casco. Está muy inclinado. Una semana después de encallar, el ayuntamiento encargó a una empresa especializada, Kraken Serveis Marítims (tiene sede en Pego y conoce perfectamente la abrupta costa de Xàbia), que extrajera los 300 litros de gasóleo que contenía el depósito y el aceite del motor. También retiró las baterías y otros elementos contaminantes. Ya se sabía que reflotar la embarcación no se iba a hacer de un día para otro. El consistorio le pasó la factura de esos trabajos al dueño.

El velero encallado en Xàbia, a vista de dron / Policía Local de Xàbia

En verano dio para fotos y más fotos. Pero el velero se ha convertido en otoño en un problemón. Tarde o temprano, llegará un temporal y la embarcación terminará más metida en tierra o las olas la harán chocar una y otra vez en las piedras. Si no se retira a tiempo y acaba destrozado por una tempestad otoñal, acabará aquí la procelosa historia del "Bau bau".

El velero encallado ha sido la atracción turística del verano / A. P. F.

Su actual propietario se lo quedó por 85.000 euros, una ganga, en la subasta que tuvo lugar el pasado 13 de mayo. El Ministerio de Presidencia y Justicia lo tasó en 74.000 euros y abrió la puja. El "Bau bau" se redimía. Dejaba atrás su pasado de "narcovelero". El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lo había interceptado en una operación contra el narcotráfico. Iba cargado hasta arriba de hachís. Luego permaneció atracado en el puerto de Cartagena hasta que se subastó.

El nuevo dueño lo acababa de estrenar prácticamente cuando el 24 de julio el temporal (una dana) arrancó la boya de la costa del Tangó (cabo de Sant Antoni) a la que estaba amarrado. Las olas lo zarandearon y arrastraron hasta la duna fósil del Primer Muntanyar. Y allí sigue. Encallado y bien encallado. "Y viendo pasar el tiempo".