"Creatividad a raudales" y Mediterráneo: el festival gastronómico de Dénia es insuperable

Creatividad no quiere decir llevar al extremo el refinamiento. Quique Dacosta ha afirmado hoy que la gastronomía de la Marina Alta es "creativa a raudales". Es el comisario del D*na, el festival gastronómico de Dénia. Esta mañana ha comenzado su octava edición. Es insuperable. Su extraordinaria luz (el día es rutilante) lo hace distinto a todos los otros certámenes. Tiene lugar en el paseo de la playa de la Marineta Cassiana. Se despliega una barra "infinita". Ese adjetivo lo ha utilizado la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma), Amor López. Y da en el clavo. No hay término que mida con más exactitud la longuitud de esta barra que se asoma al Mediterráneo y al perfil urbano de Dénia (asoma el castillo). Unos dicen que tiene 500 metros, otros 700 y también hay quien le da un kilómetro. Es todo subjetivo. Esta barra no se mide en metros, sino en sensaciones. Y el paisaje, también el paisaje gastronómico de la Marina Alta, es infinito.

La barra infinita de la Marineta Cassiana: la mesa como espacio de acuerdo, consenso y "comboi" / A. P. F.

El paseo bulle de gente. Este festival, que llega ahora a su octava edición (y reivindica que la gastronomía es el octavo arte), ha comenzado con el habitual recorrido de parada en parada. Estaban, claro, el alcalde, Vicent Grimalt (y otros alcaldes de la Marina Alta), y ha acudido la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano. Pero quienes han marcado el paso han sido Dacosta y el archiconocido chef Alberto Chicote. El cocinero de Dénia no le ha dado a probar a Chicote platos refinados, elaboradísimos (y los hay, y son exquisitos). Se ha detenido en las paradas de los productores. "Tienes que probar estas pasas", le ha dicho Dacosta a Chicote. Y las pasas, con piñón, claro (un matiz crujiente), son las de la familia Mas de Llíber. La uva de moscatel, convertida en caramelo, en golosina. Eso es creatividad de verdad. La pasa forma parte, además, de la historia de la Marina Alta. Y los dos chefs han seguido el recorrido por los productos sencillos: los embutidos de Ca Paquitina, de Ondara, y las cocas de Nyas Coca, del restaurante Pont Sec. Sabores genuinos y humildes, pero tremendamente creativos.

Pasas, cocas, embutidos y todos los sabores de la Marina en la barra infinita del D*na de Dénia (imágenes) / A. P. F.

Este D*na es especial. Se cumplen diez años de la declaración de Dénia como ciudad creativa de la gastronomía de la Unesco. Y ese reconocimiento llegó tanto por la cocina sofisticada como por la tradición y esa despensa mediterránea que llenan los agricultores, los pescadores, los hortelanos, los panaderos o los carniceros. Este festival gastronómico defiende también la gastronomía artesanal. Y un detalle: también tiene parada el taller de cerámica Defangcuit, de Jesús Pobre.

En el vídeo promocional de esta edición, Quique Dacosta relacionaba la cocina con la pintura, la escultura, el cine, la literatura, la música... Las artes canónicas al final suscitan el mismo efecto que la buena gastronomía: alimentan el alma (y la cocina también el estómago). Bellas y sabrosas artes. Pero el chef de Dénia también hace un guiño a las expresiones populares, a ese "xe, quin artista!" que se le regala a la cocinera o cocinero que un domingo se saca de la manga una paella de repetir y rascar a conciencia el "socarrat". Dacosta advierte que la gastronomía "pone de acuerdo y une". La mesa, subraya, es la expresión de la amistad y el consenso. Y, claro, una barra infinita como la de la Marineta Cassiana nutre unanimidades. "En estos tiempos que vemos tantas torpezas, la gastronomía nos hace, como pueblo, más civilizados, creativos y avanzados".

La intervención artística que relaciona la cocina y la música / A. P. F.

El arte de Aprosdeco

Y unanimidad hay en que los usuarios de Aprosdeco (Asociación de personas con diversidad funcional intelectual) son unos artistas extraordinarios. Su contribución resulta esencial. Han decorado el paseo de la Marineta Cassiana con intervenciones artísticas que enfatizan la relación de la gastronomía con el arte. "Recetas de vinilo con chef", un montaje con cien carátulas de discos con las imágenes de cocineros famosos, es una reflexión sobre lo que tienen en común la música y la cocina. Los usuarios de Aprosdeco han estado trabajando en estas intervenciones artísticas desde junio. Ellos también son "creativos a raudales".

El festival convierte hoy y mañana a Dénia en el meollo de la gastronomía. Hay paradas para relamerse (todas). Y también hay charlas de grandes cocineros. Además de Chicote y Dacosta, participan Jordi Roca, de El Celler de Can Roca; Marcos Morán, de Casa Gerardo, en Asturias; Amaure Bouhours, de Le Meurice Alain Ducase, en París; Borja Susilla, de Tula de Xàbia; Alejandra Herrador, de Atalaya, en Alcossebre, o Carolina Álvarez, de Quique Dacosta Restaurante, en Dénia. Mientras, los talleres triunfan. Los asistentes se lo pasan pipa y aprenden trucos culinarios o los secretos de la cocina de raíz de las plantas aromáticas.

Uno de los escenarios con más gancho de esta edición es el de las Ciudades Creativas de la Unesco. Dénia ha trabado vínculos con otros territorios gastronómicos. Este escenario lo conduce la periodista gastronómica Marina Vega y pasan chefs de Zahlé (Líbano), Parma (Italia), Mérida (México), Tsuruoka (Japón), Nkongsamba (Camarún) y de Ibiza, que es este año la ciudad invitada.