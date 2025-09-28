Alarma por un incendio forestal en la partida Garduix de Calp

Un incendio se ha declarado esta noche, sobre las 22.30 horas, en Calp. El rojo resplandor ha causado alarma entre los vecinos. Se sitúa en la partida Garduix. Al principio, vecinos de la zona han comentado que se han desalojado chalés aislados. El Consorcio de Bomberos ha precisado que, de momento, no se han desalojado las urbanizaciones que se hallan más próximas. Han apuntado que se está a la espera de ver cómo evolucionan las llamas para tomar una decisión sobre posibles evacuaciones.

Alfons Padilla

Es un incendio forestal y de matorrales. Sopla fuerte viento, lo que ha provocado que se propagase con rapidez.

La pinada que está ardiendo / Levante-EMV

Los bomberos están luchando contra las llamas. El despliegue es importante. Hay 26 bomberos, tanto de bomberos forestales de Alcalà de la Jovada y Xixona como del Consorcio de Alicante (de los parques de Dénia, Benissa y Benidorm). Han desplazado a la zona diez vehículos de extinción.

El concejal de Seguridad junto a un voluntario de Protección Civil / Levante-EMV

Drones para localizar los focos

Desde el ayuntamiento han indicado que se han acudido también agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil. La unidad de drones de la Policía Local está sobrevolando el fuego para identificar sus focos. Se ha cortado el vial entre las partidas Gargasindi y Garduix.

También indican fuentes municipales que el incendio está delimitado y no ha llegado a ninguna vivienda.