Alarma por un incendio forestal en la partida Garduix de Calp

El fuerte viento dificulta la extinción y se está a la espera de ver la evolución de las llamas para decidir si se desalojan urbanizaciones próximas

El ayuntamiento asegura que las llamas ya están delimitadas

Las llamas han prendido en una espesa pinada

Las llamas han prendido en una espesa pinada

Calp

Un incendio se ha declarado esta noche, sobre las 22.30 horas, en Calp. El rojo resplandor ha causado alarma entre los vecinos. Se sitúa en la partida Garduix. Al principio, vecinos de la zona han comentado que se han desalojado chalés aislados. El Consorcio de Bomberos ha precisado que, de momento, no se han desalojado las urbanizaciones que se hallan más próximas. Han apuntado que se está a la espera de ver cómo evolucionan las llamas para tomar una decisión sobre posibles evacuaciones.

Es un incendio forestal y de matorrales. Sopla fuerte viento, lo que ha provocado que se propagase con rapidez.

La pinada que está ardiendo

La pinada que está ardiendo

Los bomberos están luchando contra las llamas. El despliegue es importante. Hay 26 bomberos, tanto de bomberos forestales de Alcalà de la Jovada y Xixona como del Consorcio de Alicante (de los parques de Dénia, Benissa y Benidorm). Han desplazado a la zona diez vehículos de extinción.

El concejal de Seguridad junto a un voluntario de Protección Civil

El concejal de Seguridad junto a un voluntario de Protección Civil

Drones para localizar los focos

Desde el ayuntamiento han indicado que se han acudido también agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil. La unidad de drones de la Policía Local está sobrevolando el fuego para identificar sus focos. Se ha cortado el vial entre las partidas Gargasindi y Garduix.

También indican fuentes municipales que el incendio está delimitado y no ha llegado a ninguna vivienda.

