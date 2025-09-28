Mural
La Teuleria de Xàbia vuelve a lucir sus intensos ocres
El artista Víctor Goikoetxea ha restaurado el mural que evoca el antiguo oficio de la alfarería y que pintó hace ya siete años
El artista rescató la memoria de la Teuleria. A Víctor Goikoetxea le contaron que su calle de Xàbia se llamaba de la Teuleria porque antiguamente aquí abundaban los talleres de alfarería. Y aprovechó una pared anodina para crear un mural que evocaba maravillosamente esa historia. Es un prodigioso muralista. Ha pasado el tiempo. Tras siete años, el mural había perdido brillo. El artista vasco ha aprovechado que está unos días en Xàbia para devolverle la intensidad a los ocres y perfilar detalles que el tiempo había difuminado.
Este mural evoca un oficio tradicional perdido, el de la alfarería. En Xàbia, los alfares, los talleres donde se fabricaban ladrillos y tejas, se hallaban en este barrio tradicional situado extramuros y en la parte norte del casco urbano. La tierra era aquí arcillosa y de un potente color ocre. Los talleres estaban a los pies del "tossal" de Santa Llúcia.
