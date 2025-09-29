Benitatxell inicia las esperadas obras de remodelación de la plaza de les Pesqueres

El Poble Nou de Benitatxell ha iniciado hoy una de las actuaciones urbanas de mayor envergadura de los últimos años: las obras de remodelación de la plaza de les Pesqueres.

El objetivo es convertirla en un espacio público clave, dotándola de nuevos usos y equipamientos que la transformarán en un verdadero punto de encuentro. Contará con zonas de juego infantil, áreas de descanso y convivencia, un espacio polivalente para mercados y actos culturales, y gradas a modo de auditorio al aire libre.

Esta obra supone un paso decisivo en la transformación del entorno urbano de Benitatxell. “Este espacio que aglutina tantos recuerdos de actividades festivas, culturales y lúdicas recibe ahora el impulso necesario para dotarlo de mayor calidad y funcionalidad. No solo se mejorará la seguridad, la accesibilidad y la comodidad, sino que también se reforzará la convivencia, la vida social y la identidad compartida de todo el vecindario”, ha afirmado el alcalde, Miguel Ángel García.

Durante los trabajos, se permitirá el acceso de vehículos únicamente a los residentes y a las personas usuarias del Centro de Salud. La circulación será de doble sentido en las calles principales de la plaza. Además, se reservarán, enfrente del consultorio médico, 8 plazas de parking para usuarios y usuarias del Centro de Salud. Serán de uso exclusivo en horario de atención a pacientes, y el resto del día podrán ser ocupadas por el vecindario.

Los aparcamientos públicos del Poble Nou de Benitatxell / Levante-EMV

El Consistorio recuerda a la ciudadanía que, para una mejor ordenación del espacio, tienen a su disposición diferentes parkings alternativos, algunos de ellos habilitados los últimos años y meses precisamente para dar cabida a los vehículos que se congregaban en esta plaza. Los más cercanos, a tan solo tres o cuatro minutos andando, son los de la calle dels Furs, calle de la Constitució, Capelletes y avenida de València.

El primer edil ha aprovechado para pedir disculpas por las molestias que estas obras puedan ocasionar y, a la vez, agradecer la comprensión y la colaboración de la ciudadanía “en este momento histórico para el municipio. Pronto disfrutaremos juntos de una plaza renovada, más abierta, inclusiva, segura y llena de vida”.

Delimitado en violeta el ámbito de las obras / Levante-EMV

Restricción del tráfico en las calles la Pau, Mayor y la Mar

Paralelamente al inicio de los trabajos en la plaza de les Pesqueres, este lunes 29 de septiembre se ha procedido a restringir el tránsito de vehículos en las calles la Pau, Mayor y la Mar para proseguir con las obras de reurbanización de estas calles que se iniciaron hace ya algunos meses. En el caso de la calle la Mar, los residentes podrán acceder puntualmente con sus vehículos para labores de carga y descarga.

La apertura al tráfico se irá realizando de forma progresiva por tramos, a medida que avancen los trabajos. En este caso, los aparcamientos más cercanos para que vecinos, vecinas, comercios y clientes puedan hacer uso son los de la avenida de València, Mercado, calle de les Escoles y calle Mestral.

Estas obras no se limitan a la pavimentación, sino que suponen una renovación integral de servicios urbanos, que incluye la mejora de la red de aguas pluviales y abastecimiento, la modernización del alumbrado público con criterios de eficiencia energética, la adecuación de canalizaciones de electricidad y telecomunicaciones, así como la implantación de nuevo mobiliario urbano, arbolado y jardinería.