Calp lleva su gamba blanca a Alicante Gastronómica

El Ayuntamiento de Calp participará con un estand propio en la VII edición de la feria Alicante Gastronómica, que se celebrará del 3 al 6 de octubre en el recinto ferial IFA de Alicante. Durante los cuatro días del certamen, se desarrollarán diversas actividades de promoción de la gastronomía local, con especial atención a la gamba blanca de Calp, recientemente reconocida con un distintivo de calidad.

La inauguración oficial de la feria tendrá lugar el viernes 3 de octubre a las 12:00 horas y, desde ese momento, Calp dará protagonismo a su "Peix de Calp". Su presencia es en colaboración con la Cofradía de Pescadores, la Asociación de Empresarios de Calpe (AEMCO) y CREAMA. A través de esta acción conjunta se pondrá en valor la calidad de la gamba blanca calpina mediante dos degustaciones diarias, programadas a las 12:00 y 19:00, que se ofrecerán en el propio stand.

Un pescador de Calp descarga las capturas del día / Levante-EMV

Además, el municipio participará también en el espacio “Saborea Costa Blanca”, organizado por el Patronato de Turismo Costa Blanca, una plataforma que permite a los municipios y entidades de la provincia dar a conocer su riqueza gastronómica y sus productos locales. En este marco, Calp protagonizará un showcooking el viernes 3 de octubre de 11:00 a 11:45, en el que los chefs José Manuel Miguel y Diego Laso cocinarán juntos propuestas culinarias basadas en los sabores tradicionales de la localidad.

La lonja de pescadores de Calp / A. P. F.

Con esta participación, el Ayuntamiento de Calp refuerza su estrategia de promoción turística y gastronómica, apostando por productos locales de alta calidad, sostenibles y con identidad propia.