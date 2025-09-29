Lo de siempre en Dénia: un lago en la Marineta Cassiana y hondonadas urbanas y caminos, anegados y cerrados
La cartografía de las inundaciones está muy definida en Dénia: inundados el Grupo de San Andrés, los caminos de la Bota, el Llavador, Fondo y de Gandia, el paso del barranco de la Alberca y los viales de la playa de la Marineta Cassiana
Las precipitaciones han sido intensas en Pedreguer, donde se han recogido 86 l/m2, y en los pueblos de la cuenca del río Girona
Lo de siempre. La cartografía de las inundaciones en Dénia está muy definida. Siempre que hay lluvias intensas o torrenciales se anegan los mismos caminos y hondonadas urbanas. Esta vez donde más persistente es la inundación es en los accesos a la playa de la Marineta Cassiana. Se han convertido, una vez más, en un lago. Estos viales están más bajos que la playa. Se acumula el agua.
También se ha inundado el Grupo San Andrés, una hondonada urbana crítica. Se ha avisado a tiempo a los vecinos para que retiraran los coches. Como poco, se suele acumular medio metro de agua. Este primer chaparrón ha pasado (la zona de Dénia donde más ha llovido ha sido la Xara, donde se han recogido 60 l/m2, según Avamet) y los pluviales del Grupo San Andrés han funcionado y esta calle ha quedado con relativa rapidez libre despejada de agua.
La Policía Local también ha cerrado los caminos de la Bota, el Llavador, Fondo y de Gandia, así como el paso del Barranc de l'Alberca. La lluvia ha parado a mediodía.
El episodio de precipitaciones ha dejado los registros más importantes en Pedreguer, con 86 litros/m2, y los pueblos de la cuenca del río Girona, con más de 70 l/m2 en Ondara, 63 en el Ràfol d'Almúnia o 66 en Sagra (registros de las estaciones de Avamet).
Ni una gota en el Arenal de Xàbia
La lluvia es caprichosa. Mientras jarreaba en los pueblos antes citados, en zonas como la de la playa del Arenal de Xàbia no ha caído ni una gota. En Calp, apenas ha llovido; solo un fino sirimiri. Al sur del Montgó, las precipitaciones han sido hasta ahora casi anecdóticas.
